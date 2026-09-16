Viitorul stadion al Iașului, eliminat de la finanțare!

Stadionul Municipal de peste 110 milioane de euro, gândit pentru 24.000 de spectatori, primește o lovitură devastatoare. Proiectul a fost eliminat de pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții, după ce autoritatea locală nu a reconfirmat în termen intenția de realizare a investiției. Practic, uriașul proiect sportiv al Iașului a rămas fără un flux procedural activ, iar pentru a reveni în program trebuie reluate demersurile de la zero.

Proiectul noului stadion era inclus inițial în lista sinteză a CNI, în cadrul subprogramului „Complexuri sportive”, și prevedea construirea unei arene moderne cu aproximativ 24.000 de locuri. Investiția este estimată la peste 110 milioane de euro, însă implementarea sa presupune și o condiție financiară importantă: autoritățile locale trebuie să asigure o cofinanțare de 20%.

Problemele au apărut după intrarea în vigoare a OUG 87/2025, act normativ care a introdus noi reguli pentru programele naționale de investiții și a condiționat menținerea obiectivelor pe lista CNI de reconfirmarea fermă a intenției de realizare a investiției.

Această reconfirmare trebuia făcută prin intermediul platformei digitale, în termenele prevăzute de actul normativ.

Demersul nu a fost efectuat, iar proiectul Iașului a fost eliminat din lista sinteză.

Situația este cu atât mai complicată cu cât, potrivit informațiilor disponibile în evidențele CNI, pentru acest obiectiv exista doar solicitarea inițială care a stat la baza includerii sale în program. Nu fusese depusă o altă documentație tehnico-economică aferentă proiectului.

Cu alte cuvinte, proiectul nu a ajuns într-un stadiu avansat de implementare, iar acum nu există o procedură activă care să poată fi continuată.

Stadionul poate reveni, dar cu procedura luată de la capăt

Ușa nu este închisă definitiv pentru stadionul de 24.000 de locuri. Proiectul poate fi reluat, însă autoritatea locală va trebui să parcurgă integral procedura de reînscriere digitală pe platforma dedicată investițiilor.

Abia după această etapă va putea fi analizată din nou posibilitatea includerii obiectivului în lista sinteză a subprogramului „Complexuri sportive”.

Situația Iașului este diferită de cea a altor municipii ale căror proiecte sportive au trecut deja prin etapele administrative și tehnico-economice prevăzute de legislație. În cazul noului stadion ieșean, nu există în prezent un flux procedural activ care să permită continuarea proiectului din punctul în care a rămas.

Astfel, ceea ce trebuia să fie una dintre cele mai mari investiții sportive ale Iașului rămâne, cel puțin deocamdată, suspendat în zona documentelor și a procedurilor.

Un stadion de peste 110 milioane de euro, 24.000 de locuri și o investiție menită să schimbe infrastructura sportivă a orașului riscă să rămână doar pe hârtie. Pentru ca proiectul să mai poată fi luat în calcul, Primăria trebuie să redeschidă practic drumul administrativ și să înceapă din nou procedura.

Daniel BACIU