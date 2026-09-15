Miroslava, la un pas de titlul „Sat European de Tineret 2027”

Miroslava a ajuns în finala competiției „Sat European de Tineret 2027 – European Youth Village”. Este o performanță care pune comuna din județul Iași în lumina reflectoarelor și confirmă că dezvoltarea unei comunități nu înseamnă doar investiții, drumuri și proiecte, ci și oameni tineri care vor să se implice și să aibă un cuvânt de spus în viitorul locului în care trăiesc.

Calificarea în finală este, înainte de toate, rezultatul implicării tinerilor din Miroslava. Alex, Matei, Luca, Robert, Iasmina, Sabina, Anda, Vlad și Matei sunt cei care au ales să se implice, să vină cu idei și să demonstreze că vocea noii generații poate conta în construirea unei comunități moderne și dinamice.

Miroslava nu este doar una dintre comunitățile care se dezvoltă rapid, ci și o localitate în care tinerii vor să participe activ la transformarea ei. Calificarea în finala European Youth Village reprezintă o recunoaștere a energiei, creativității și dorinței lor de a contribui la viața comunității.

Primăria Comunei Miroslava anunță că va fi alături de echipa de tineri și în etapa finală a competiției, cu speranța că acest parcurs va aduce noi oportunități pentru generația tânără și va transforma ideile acestora în proiecte concrete. „Felicitări, Alex, Matei, Luca, Robert, Iasmina, Sabina, Anda, Vlad și Matei! Ei sunt tinerii care au ales să se implice, să vină cu idei și să demonstreze că vocea tinerei generații poate conta în construirea viitorului unei comunități. Mult succes în finală! Suntem alături de voi!”, au transmis autoritțíle locale.

Finala reprezintă acum următoarea provocare. Pentru Miroslava, însă, calificarea este deja o reușită importantă și un semnal puternic: tinerii vor să fie parte din viitorul comunei și sunt pregătiți să se implice pentru a-l construi.

Carmen DEACONU