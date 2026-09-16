Accident feroviar Gara Nicolina din Iași

Alertă în această dimineață în zona Gării Nicolina din municipiul Iași, după producerea unui accident feroviar în care este implicată o femeie. Pompierii militari și echipajele medicale au fost mobilizate de urgență după un apel la 112, iar la fața locului se intervine pentru securizarea zonei și acordarea primului ajutor.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în eveniment este implicat trenul Regio R 11453, care circulă pe ruta Vaslui–Iași. Deocamdată, circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute.

La locul intervenției se deplasează o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare și echipamente pentru acordarea primului ajutor, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. În sprijinul echipajelor de intervenție a fost mobilizat și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic.

În acest moment, intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în zona Gării Nicolina și care este starea femeii implicate.

Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi confirmate de echipele aflate la fața locului.