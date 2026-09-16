* Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași își deschide ediția a XIX-a înainte de programul mare din octombrie * Prologul din 20 și 27 septembrie scoate teatrul din săli și îl duce în tramvai, pe străzi, în Grădina Botanică și în alte spații ale

Iașul devine scenă înainte de debutul propriu-zis al FITPTI 2026. Duminică, 20 septembrie, publicul poate participa la un traseu performativ pornit de la Bolta Rece, poate vedea teatru într-un tramvai aflat în mers și o poate întâlni pe Chirița în Grădina Botanică.

Peste 1.000 de invitați din 20 de țări vin la FITPTI

Ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași va avea loc între 1 și 8 octombrie 2026, dar festivalul începe mai devreme, cu două zile de Prolog, programate pe 20 și 27 septembrie. Curatoriată de teatrologul Oltița Cîntec în jurul temei „societatea spectacolului”, ediția din acest an propune o reflecție asupra modului în care spectacolul, prezent astăzi în tot mai multe zone ale vieții cotidiene, ajunge să modeleze realitatea.

FITPTI 2026 reunește peste 1.000 de invitați din 20 de țări, 18 exclusivități naționale și evenimente organizate în peste 25 de locuri din Iași. „Ediția actuală reunește evenimente de toate genurile, artiști din multe colțuri ale globului, cu numeroase exclusivități naționale care dau Festivalului caracteristicile unei sărbători autentice a artelor spectacolului. Avem la Iași creatori din Argentina, Austria, Coreea de Sud, Danemarca, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România (Cluj-Napoca, București, Sibiu, Timișoara, Oradea, Galați, Alba Iulia, Tg. Mureș, Tg. Jiu, Suceava), Suedia, Slovacia, SUA, Ungaria, oportunități estetice pentru public să se pună la curent cu tendințele recente din arta teatrului mondial”, precizează Oltița Cîntec.

De la Bolta Rece până la Teatrul Luceafărul

Primul act al Prologului are loc duminică, 20 septembrie. Ziua începe cu un traseu turistic performativ pentru cei care vor să descopere povești mai puțin cunoscute ale Iașului. Sunt readuse în atenție istorii, locuri și întâmplări uitate din trecutul orașului. Traseul pornește de la Bolta Rece și se încheie la Teatrul Luceafărul, cu plecări programate la orele 11.00 și 13.00.

Orașul nu mai este, astfel, doar decor pentru festival, ci devine parte a spectacolului.

Teatru într-un tramvai aflat în mers

Unul dintre cele mai neobișnuite evenimente ale Prologului este „Tramvaiul gândurilor”, un spectacol de teatru în mișcare.

Publicul se poate îmbarca de la orele 13.00 și 14.00, iar reprezentația durează 30 de minute și este recomandată celor de peste 14 ani. Spectacolul are loc în tramvaiul aniversar dedicat celor 75 de ani de existență artistică ai Teatrului Luceafărul Iași, pe direcția Tudor Vladimirescu – Podu Roș – Târgu Cucu. Este una dintre propunerile prin care FITPTI scoate teatrul din spațiul convențional și îl așază direct în ritmul orașului.

Chirița ajunge în Grădina Botanică

Seara, de la ora 18.00, publicul poate vedea „Chirița în provinție”, spectacol recomandat celor de peste 12 ani și cu o durată de 50 de minute.

De această dată, celebrul personaj al lui Vasile Alecsandri iese din sala de spectacol și ajunge în Grădina Botanică din Iași, unde spune teatral cum devine isprăvniceasă.

Expoziții și personaje care ies pe străzile Iașului

Prologul FITPTI 2026 marchează și deschiderea a două expoziții. „Teatru la cutie”, cu machete scenografice realizate de artistul Levente Bagossy din Ungaria, poate fi vizitată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”.

În foyerul Teatrului Luceafărul Iași este programată „Povești mecanice”, o expoziție interactivă de automatoane.

Festivalul coboară însă și mai mult în oraș. Prinți și prințese, zmei, zâne, spiriduși și alte personaje cunoscute de copii vor părăsi scena și vor ajunge pe pietonalul Ștefan cel Mare, în zona Piața Unirii și în Piața Voievozilor din Alexandru cel Bun, în cadrul Paradei personajelor.

Prologul continuă pe 27 septembrie, iar programul principal al FITPTI se desfășoară între 1 și 8 octombrie 2026, transformând din nou numeroase spații ale Iașului în scene pentru artiști veniți din întreaga lume.

Maura ANGHEL