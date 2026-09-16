Iașul devine, timp de trei zile, capitala unui sport care a explodat în ultimii ani în lume

A doua ediție a Amma Iași Padel Open începe pe 18 septembrie, iar organizatorii îi invită pe ieșeni să descopere un sport care a explodat în ultimii ani în întreaga lume. Aproape 200 de sportivi din țară vor intra în competiție pentru 600 de puncte în clasamentul Romania Padel Tour și premii totale de 6.000 de euro.

Turneul se desfășoară în perioada 18-20 septembrie, pe terenurile FZN Arena, dar și pe terenul special amenajat la Palas, în zona patinoarului. Este, practic, o mutare a padelului din interiorul clubului direct în mijlocul orașului.

Organizatorii – FZN Arena și Asociația Sportivă Padel Iași, cu brandul local AMMA în rol de sponsor principal – au pregătit un program care combină competiția oficială cu demonstrații și evenimente dedicate publicului. „Amma Iași Padel Open a confirmat încă de anul trecut că este unul dintre cele mai importante turnee de padel din țară. Tocmai de aceea, anul acesta am decis să aducem padelul și în mijlocul ieșenilor, chiar la Palas”, spune Mircea Spoială, organizatorul turneului, președintele Asociației Sportive Padel Iași și managerul FZN Arena.

Terenul mobil instalat la Palas a fost folosit timp de o lună de ieșeni, care au putut testa gratuit sportul. În timpul competiției, aici vor avea loc meciurile oficiale de la categoria începători, competiția copiilor și un moment special: meciul demonstrativ al spaniolilor Aitor Garcia și Candido Jorge Alfaro.

Aitor Garcia revine la Iași

Pentru iubitorii de padel din Iași, Aitor Garcia nu mai are nevoie de prezentare. Spaniolul a câștigat anul trecut trofeul Amma Iași Padel Open la categoria M1 și a făcut spectacol pe terenurile FZN Arena.

Garcia, fost număr 72 mondial, revine acum la Iași, însă nu pentru competiția oficială. Regulamentul Romania Padel Tour a fost modificat, iar sportivii străini nu mai pot participa la meciurile oficiale ale circuitului național.

În schimb, publicul ieșean îl va putea vedea într-un meci demonstrativ, alături de Candido Jorge Alfaro. Cei doi vor susține și sesiuni private de antrenament la FZN Arena pentru cei care vor să-și îmbunătățească jocul.

Meciurile oficiale vor putea fi urmărite și online, fiind transmise live pe canalul de YouTube FZN Arena.

De la curtea unui mexican la un fenomen mondial

Padelul nu este însă un sport nou. Povestea lui începe în 1969, în Mexic, când Enrique Corcuera a improvizat un teren de tenis mai mic, înconjurat de pereți, după ce a constatat că spațiul din curtea sa nu permitea construirea unui teren clasic.

Ideea a prins rapid. Padelul a devenit un sport extrem de social și spectaculos, iar Spania este astăzi una dintre marile puteri mondiale ale disciplinei. La nivel internațional există și discuții privind includerea sa în programul olimpic.

În România, sportul începe să capete o infrastructură proprie, inclusiv prin înființarea Federației Române de Padel.

La Iași, povestea a început în urmă cu trei ani, când Mircea Spoială a fondat FZN Arena și a amenajat primul teren de padel în aer liber din oraș.

Daniel LEONTE