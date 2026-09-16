* piața IT ieșeană încă angajează, dar ușa de intrare s-a îngustat * anunțurile active din septembrie arată mai multe cerințe de experiență, cloud, securitate și AI, inclusiv pentru roluri numite „junior”

La Iași există în continuare joburi pentru începători, dar fotografia recrutării din septembrie 2026 arată o piață mult mai selectivă: mai puține poziții cu adevărat entry-level și tot mai multe cerințe de AI, cloud, DevOps sau experiență anterioară.

„Junior”, dar cu doi ani de experiență

Capgemini recrutează la Iași un Junior Python Developer, dar cere minimum doi ani de experiență în IT, dintre care cel puțin un an cu Python. Un alt post, Junior Software Engineer/DevOps, publicat pe 9 septembrie, este încadrat chiar de companie la categoria „Experienced Professionals”. Există și posturi destinate realmente celor aflați la început. Amazon caută la Iași Software Development Engineer – 2026, pentru studenți sau absolvenți recenți. Dar competențele preferate spun multe despre noul prag de intrare: internshipuri sau proiecte tehnice, instrumente AI, cloud, baze de date, open-source și version control.

Awin are deschis un post de Junior Software Engineer Java/Spring, cu AWS, Kafka, Angular și folosirea instrumentelor AI în dezvoltare. Pe LinkedIn, anunțul depășise deja 200 de candidați la circa o săptămână de la publicare.

AI-ul intră chiar și în joburile de început

Elisa Industriq caută la Iași un Junior AI Agent Developer. Candidatul trebuie să lucreze cu Flowise/LangChain, Azure, API-uri și baze de date și să aibă noțiuni despre LLM, RAG, embeddings și vector stores. La celălalt capăt al pieței, Levi9 afișa 13 posturi pentru Iași: Senior Scala Engineer, Senior Python Engineer, specialiști în securitate, SOC și un Experienced AI/ML Engineer. Un singur rol era etichetat explicit junior și era în delivery management, nu în programare. Centric avea doar trei poziții deschise la Iași, printre ele AI Lead și Software Architect. Pentru postul de arhitect sunt cerute inclusiv cunoștințe despre LLM, servicii RAG și prompt engineering.

5.500 de lei net pentru un junior

Și salariile arată diferența dintre intrarea în industrie și nivelurile cu experiență. DevJob estimează pentru Iași un salariu median de 5.500 de lei net lunar pentru Junior IT & Software Developer, cu o medie de 5.300 de lei și un interval predominant între 3.300 și 6.800 de lei.

Pentru seniorii din Iași, aceeași platformă indică o mediană de 12.000 de lei net, iar pentru toate nivelurile din software – 9.500 de lei. Datele sunt construite din anunțuri în care companiile au publicat intervale salariale și nu reprezintă o statistică oficială a tuturor angajaților IT din județ.

Glassdoor indică separat pentru Junior Software Engineer în Iași o mediană de aproximativ 5.000 de lei lunar și un interval total raportat de 4.000–7.000 de lei.

IT-ul nu dispare. Se ridică pragul de intrare

StartupBlink inventariază 30 de startup-uri asociate Iașului în septembrie 2026 și plasează ecosistemul local pe locul 5 în România. Numărul este calculat după metodologia proprie a platformei și nu trebuie confundat cu o statistică oficială privind toate startup-urile din județ.

Imaginea recrutării este însă clară. IT-ul ieșean încă angajează, dar nu mai absoarbe juniorii la fel de ușor. Diploma singură valorează mai puțin, iar angajatorii cer proiecte, experiență practică și tehnologii care până nu demult apăreau mai ales în CV-urile specialiștilor.

Dan DIMA