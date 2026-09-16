* numărul firmelor și PFA din Iași intrate în insolvență a crescut în prima jumătate a anului * în șase luni au fost înregistrate 129 de cazuri, față de 107 în perioada similară din 2025

Presiunea financiară se vede tot mai clar în mediul de afaceri ieșean. În primul semestru din 2026, 129 de firme și PFA din județul Iași au intrat în insolvență, cu aproape 21% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Creșterea locală este peste media națională, unde numărul insolvențelor a avansat cu 12,36%.

La nivel național, în aceeași perioadă, 3.855 de firme și PFA au intrat în insolvență, comparativ cu 3.431 în primul semestru din 2025, adică un plus de 12,36%. Iașul are, așadar, un ritm de creștere mai ridicat decât media țării.

Insolvența nu înseamnă automat faliment. Procedura poate duce la reorganizarea companiei și restructurarea datoriilor sau, în situațiile în care afacerea nu mai poate fi redresată, la faliment.

Comerțul, construcțiile și transporturile, sub presiune

În Iași, firmele ajunse în insolvență provin din mai multe domenii: agricultură, hoteluri și restaurante, transport și depozitare, comerț, construcții, telecomunicații și servicii.

La nivel național, comerțul, construcțiile, transportul și depozitarea și industria prelucrătoare se află printre domeniile cu cele mai multe insolvențe înregistrate în prima jumătate a anului.

O situație detaliată pe coduri CAEN pentru Iași ar arăta însă mult mai clar unde se acumulează dificultățile: în construcții, transport, HoReCa, retail sau agricultură.

933 de firme apar în BPI, dar nu sunt insolvențe noi

Un alt indicator poate crea ușor confuzie. În primul semestru din 2026, 933 de firme ieșene au avut cel puțin o publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, fiind contabilizate 5.008 acte.

Asta nu înseamnă că 933 de firme au intrat în insolvență în acest an. În BPI apar notificări, tabele ale creditorilor, rapoarte ale administratorilor judiciari, acte din reorganizare sau faliment și documente din proceduri începute chiar cu ani în urmă. O singură firmă poate genera numeroase publicări.

Se deschid firme noi, dar cresc și ieșirile din piață

Economia ieșeană nu este însă blocată. În primul semestru din 2026 au fost înregistrate în județ 3.006 noi persoane fizice și juridice, cu 3,33% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

În același timp, 488 de firme și-au suspendat activitatea, față de 475 anul trecut, iar numărul dizolvărilor a urcat la 1.070, de la 956 în primul semestru din 2025.

Imaginea este, astfel, una cu două viteze: se înființează în continuare mii de afaceri, dar crește și numărul celor care ajung în dificultate. Iar întrebarea importantă pentru următoarele luni este în ce domenii ale economiei ieșene se strânge cel mai tare șurubul.

Dan DIMA