Autostrada Bacău – Brașov prinde contur

* viitoarea autostradă ar urma să lege Moldova de rețeaua de mare viteză din centrul țării * în zona Codlea, A13 va avea conexiune cu viitoarea Autostradă Sibiu - Făgăraș - Brașov, printr-un nod de mare viteză, iar în județul Bacău, la Răcăciuni, se va conecta cu Autostrada Moldovei A7

Autostrada A13 Brașov - Bacău face un nou pas înainte. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) și proiectantul au discutat, marți, la Primăria Oituz, despre traseul viitoarei autostrăzi și despre soluțiile tehnice prin care impactul asupra proprietăților localnicilor să fie cât mai redus.

Întâlnirea a fost organizată la solicitarea comunității locale, iar specialiștii au prezentat în detaliu variantele de traseu din zona Oituz, una dintre localitățile importante de pe coridorul A13. La discuții au participat și primarii din Oituz și Slănic Moldova, cărora le-a fost prezentată și poziționarea viitoarelor noduri rutiere care vor deservi cele două localități.

Dincolo de hărți și planuri, proiectul avansează și în teren

Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, sunt executate în această perioadă foraje geotehnice, iar stadiul a ajuns la 23.650 de metri forați. Investigațiile sunt esențiale pentru stabilirea traseului final și pentru estimarea costurilor necesare etapelor următoare, respectiv proiectarea și execuția autostrăzii.

Iar proiectul este unul de anvergură: A13 Brașov-Bacău va avea aproximativ 174 de kilometri și 15 noduri rutiere.

Viitoarea autostradă ar urma să lege Moldova de rețeaua de mare viteză din centrul țării. În zona Codlea, A13 va avea conexiune cu viitoarea Autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov, printr-un nod de mare viteză, iar în județul Bacău, la Răcăciuni, se va conecta cu Autostrada Moldovei A7.

Pentru moment, unul dintre punctele-cheie rămâne finalizarea Studiului de Fezabilitate. Forajele geotehnice și întâlnirile cu administrațiile locale sunt parte din etapa în care traseul este analizat și ajustat înainte de stabilirea soluției finale.

A13 Brașov-Bacău este astfel unul dintre proiectele majore care ar urma să completeze legătura rutieră rapidă dintre Moldova și Transilvania, cu conexiuni directe la viitoarea rețea de autostrăzi din România. Daniel BACIU