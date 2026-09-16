Ieșean arestat preventiv după ce și-a agresat tatăl

Un bărbat de 37 de ani din județul Iași a ajuns în spatele gratiilor după ce și-ar fi agresat tatăl, iar la doar câteva ore după emiterea unui ordin de protecție provizoriu ar fi revenit la domiciliu și ar fi provocat un nou scandal violent.

Totul ar fi început în seara zilei de 11 septembrie, în jurul orei 23:45, la locuința din comuna Șcheia. Potrivit polițiștilor, pe fondul unor discuții în contradictoriu, bărbatul l-ar fi agresat fizic pe tatăl său, în vârstă de 64 de ani.

Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au intervenit și au emis pe numele acestuia un ordin de protecție provizoriu, însă măsura nu l-ar fi oprit să revină acasă.

La aproximativ două ore după miezul nopții, în dimineața de 12 septembrie, bărbatul s-ar fi întors la domiciliu, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție. De această dată, susțin anchetatorii, și-ar fi agresat din nou tatăl, folosind un obiect contondent. În conflict ar fi fost agresată și concubina tatălui, o femeie de 67 de ani.

Ancheta polițiștilor a continuat, iar pe 14 septembrie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru violență în familie, nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și lovirea sau alte violențe.

Pe 15 septembrie, acesta a fost prezentat instanței. Judecătorii au decis ca bărbatul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și a împrejurărilor în care s-au produs agresiunile. Andrei TURCU