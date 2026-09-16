Se caută zeci de judecători pentru instanțele ieșene!

* la Judecătoria Iași, 11 posturi sunt vacante, ceea ce înseamnă că aproape unul din cinci posturi din schema instanței nu este ocupat * în întreaga rază a Curții de Apel Iași sunt 22 de posturi de judecător vacante, dintr-o schemă totală de 240 de posturi * situația oficială indică 218 posturi ocupate și 22 vacante

Situație alarmantă în instanțele din nord-estul țării. Zeci de posturi de judecător sunt vacante în raza Curții de Apel Iași, iar cea mai importantă problemă se vede chiar la Judecătoria Iași, unde, potrivit situației oficiale întocmite la 1 august 2026, din cele 61 de posturi prevăzute în schemă, doar 50 sunt ocupate. 11 posturi sunt vacante, ceea ce înseamnă că aproape unul din cinci posturi din schema instanței nu este ocupat.

Datele oficiale arată o situație care merită o atenție deosebită în condițiile în care Judecătoria Iași este una dintre cele mai importante instanțe din regiunea Moldovei. Din cele 61 de posturi de judecător, 50 sunt ocupate, iar 11 figurează ca vacante. În același timp, două posturi sunt menționate ca indisponibilizate pentru concursul de admitere.

Deficitul, distribuit neuniform între instanțe

În întreaga rază a Curții de Apel Iași sunt 22 de posturi de judecător vacante, dintr-o schemă totală de 240 de posturi. Situația oficială indică 218 posturi ocupate și 22 vacante. Deficitul este distribuit neuniform între instanțe, iar unele dintre cele mai mari dezechilibre apar tocmai la instanțele din teritoriu.

La Tribunalul Iași, schema cuprinde 62 de posturi, toate fiind raportate ca ocupate. În schimb, la Tribunalul Vaslui, din cele 22 de posturi prevăzute, 18 sunt ocupate, iar 4 sunt vacante.

La nivelul judecătoriilor, situația diferă radical de la o instanță la alta. Judecătoria Pașcani are 11 posturi, dintre care 10 ocupate și unul vacant. La Hârlău și Răducăneni, toate cele 5 posturi din schemă sunt ocupate. La Judecătoria Vaslui, din 14 posturi, unul este vacant. La Judecătoria Bârlad, însă, situația este mai dificilă: din cele 11 posturi prevăzute, doar 7 sunt ocupate, iar 4 sunt vacante.

În nord-est, problema resursei umane din justiție nu este, așadar, uniformă. Unele instanțe funcționează cu schema completă, în timp ce altele au goluri importante. Iar atunci când cea mai mare instanță de prim grad din județul Iași are 11 posturi vacante, cifra devine imposibil de ignorat.

Diferențele dintre schemele de personal sunt considerabile

Situația este cu atât mai interesantă cu cât documentul nu reprezintă doar o fotografie statică. Este o evidență a posturilor vacante sau care urmează să devină vacante ca urmare a unor măsuri dispuse până la 23 iulie 2026. În document se precizează și că, printr-o hotărâre a Secției pentru judecători din 16 iulie 2026, absolvenții Institutului Național al Magistraturii din promoția 2024–2026 urmau să fie numiți judecători stagiari începând cu 3 august 2026.

Cu alte cuvinte, cifrele trebuie citite în contextul măsurilor de ocupare și reorganizare a schemelor de personal. Totuși, fotografia de la 1 august este clară: Iașul are un deficit semnificativ de posturi la Judecătorie, iar întreaga Curte de Apel Iași figurează cu 22 de posturi vacante.

Pentru nord-estul României, problema resursei umane din sistemul judiciar nu se concentrează într-un singur punct. De la Iași la Vaslui și până la instanțele din județele Moldovei, diferențele dintre schemele de personal sunt considerabile. Iar la Judecătoria Iași, 11 posturi vacante din 61 reprezintă una dintre cele mai importante situații evidențiate de documentul oficial. Daniel BACIU