ISU Iași dă startul recrutărilor la Școala de Pompieri

ISU Iași a început recrutarea candidaților pentru sesiunea septembrie–decembrie 2026 a concursului de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. Pentru această sesiune sunt disponibile 300 de locuri, dintre care 275 pentru specialitatea „subofițer de pompieri și protecție civilă” și alte 25 de locuri pentru specialitatea „subofițer administrativ”.

Primul pas este înscrierea. Candidații își pot transmite cererile până la 4 octombrie 2026, inclusiv, exclusiv în format electronic, PDF, la adresa de e-mail sru@isujis.ro. Documentele pot fi transmise inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pentru candidații cu domiciliul sau reședința în județul Iași, documentele necesare constituirii dosarului de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie 2026, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 15:00, la sediul ISU Iași din municipiul Iași, strada Lascăr Catargi nr. 59. Tot până la această dată va avea loc și evaluarea psihologică.

Urmează probele care vor face diferența între candidați

Evaluarea performanței fizice este programată în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie 2026, iar pe 7 noiembrie va avea loc proba de evaluare a cunoștințelor. Examenul scris constă într-un test-grilă la matematică.

Pentru cei care trec de aceste etape urmează examinarea medicală, programată în perioada 11 noiembrie – 11 decembrie 2026. Aceasta se va desfășura pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Rezultatele finale ale admiterii vor fi afișate până la 21 decembrie 2026.

Nu oricine poate intra însă în competiție. Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții legale și criterii specifice. Printre acestea se numără cetățenia română și domiciliul în România, absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, aptitudinea medicală, fizică și psihologică, dar și condiția de vârstă – maximum 27 de ani împliniți în anul participării la concurs.

Un criteriu important este și comportamentul din timpul liceului: candidații trebuie să fi obținut cel puțin media 9,00 la purtare și să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare.

Cele 300 de locuri scoase la concurs reprezintă o oportunitate pentru tinerii care își doresc să intre în sistemul de intervenție pentru situații de urgență și să urmeze pregătirea pentru profesia de pompier militar. Este un domeniu în care pregătirea fizică și profesională se îmbină cu disciplina, responsabilitatea și capacitatea de a interveni în situații limită pentru salvarea oamenilor. Andrei TURCU