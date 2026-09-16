A sunat după ambulanţă şi a venit cu geamantanul la UPU

„Urgenţa e pentru urgenţe". Acesta este mesajul transmis de medicii de la UPU, care spun că este nevoie de mai multă educaţie şi cultură medicală pentru ca pacienţii să înţeleagă rolul Unităţii de Primiri Urgenţe. Un geamantan mare, pregătit pentru o posibilă internare şi lăsat pe holul UPU, a devenit exemplul care i-a făcut pe medici să vorbească despre pacienţii care ajung la Urgenţe fără să aibă neapărat o problemă medicală urgentă.

„Dacă era urgenţă nu mai avea timp să-şi pregătească geamantanul”, a spus dr Diana Cimpoeşu, şefa UPU-SMURD, care a povestit că a văzut trollerul lângă un pat din UPU în timp ce pacientul era evaluat, urmând ca medicii să decidă dacă chiar este nevoie de internare.

La Urgenţe internarea nu se face la cererea pacientului. „Cazurile sunt evaluate şi prioritizate în funcţie de gravitatea lor, iar un pacient care nu necesită internare este trimis acasă cu recomandări şi tratament. O parte dintre cei care ajung la UPU ar putea apela la medicul de familie sau la ambulatoriu. Unii preferă însă să vină direct la Urgenţe pentru consultaţii, investigaţii şi tratament, evitând astfel timpul de aşteptare din cabinetele medicilor de familie sau din ambulatoriu. Există şi pacienţi neasiguraţi care ajung la UPU pentru a beneficia de îngrijiri medicale, deşi nu au contribuţiile plătite. Toate aceste situaţii contribuie la presiunea pusă pe serviciile de urgenţă”, spune dr Cimpoeşu.

Medicul spune că în această perioadă în UPU zilnic sunt aproximativ 250-300 de prezentări. „Problema este că aceeaşi linie de gardă trebuie să se ocupe atât de pacienţii din Urgenţe, cât şi de bolnavii internaţi în clinicile spitalului. La UPU, timpul de aşteptare nu este stabilit în funcţie de ordinea în care oamenii ajung la spital. Sunt prioritizaţi pacienţii în funcţie de gravitatea cazurilor, astfel încât o urgenţă reală să primească intervenţia medicală necesară înaintea unui caz care poate fi rezolvat printr-un consult programat sau în ambulatoriu”, spune dr Cimpoeşu.

Geamantanul de pe holul UPU a devine, astfel, mai mult decât o imagine neobişnuită: un exemplu al diferenţei dintre a avea nevoie de Urgenţe şi a dori să ajungi la spital pentru servicii medicale care pot fi accesate prin circuitul obişnuit. Laura RADU