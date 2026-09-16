Spitalul de Recuperare din Iași își face propria energie. Investiție de peste 2 milioane de lei

Spitalul Clinic de Recuperare Iași intră în era energiei solare! Un proiect în valoare de aproximativ 2,05 milioane de lei a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice a Primăriei Iași și prevede instalarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse solare, destinată consumului propriu al unității medicale.

Practic, spitalul va putea să-și producă singur o parte din energia electrică necesară funcționării, folosind panouri și echipamente alimentate de energia soarelui. Este o investiție care urmărește atât trecerea instituțiilor publice către surse regenerabile, cât și reducerea dependenței de energia cumpărată din rețea. „Nota de plată ajunge la circa 2,05 milioane de lei, însă o parte importantă a banilor nu va veni din bugetul local. Aproximativ 1,18 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, în timp ce diferența va fi suportată de Municipiul Iași”, a precizat viceprimarul Daniel Juravle.

Proiectul a fost analizat și avizat în ședința de astăzi a Comisiei Tehnico-Economice, urmând pașii administrativi necesari pentru realizarea investiției.

Pentru un spital, energia este o cheltuială permanentă. Echipamentele medicale, instalațiile, iluminatul și toate sistemele necesare funcționării unei unități sanitare trebuie alimentate continuu. În acest context, producerea unei părți din energia consumată direct la Spitalul de Recuperare poate reduce, pe termen lung, presiunea costurilor cu electricitatea.

Soarele devine astfel o nouă sursă de energie pentru infrastructura medicală a Iașului. Investiția face parte din direcția administrației locale de a introduce soluții de eficiență energetică și de utilizare a surselor regenerabile în instituțiile publice.

Carmen DEACONU