* dans, teatru, improvizație și întâlniri față în față sunt puse în locul validării primite prin telefon, într-un proiect dedicat adolescenților și tinerilor din Iași * programul se desfășoară din septembrie până în noiembrie și implică elevi, studenți, artiști și tineri din sistemul de protecție socială

Telefonul nu dispare din viața adolescenților, dar câteva ore fără scroll, like-uri și presiunea de a fi permanent pe placul celorlalți pot deveni un exercițiu important. La Iași începe un proiect care încearcă să transforme nevoia de validare virtuală în mișcare, teatru, dialog și întâlnire directă cu ceilalți. „Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Reziliență emoțională și detoxifiere digitală prin artă” este proiectul lansat de Asociația Secția de Coregrafie și se adresează adolescenților și tinerilor. Între septembrie și noiembrie 2026, programul aduce împreună dans contemporan, teatru, improvizație, muzică, patrimoniu muzeal și dialog interdisciplinar.

11% dintre adolescenți au o relație dificilă cu social media

Tema nu este aleasă întâmplător. Cele mai recente date publicate de Organizația Mondială a Sănătății pentru regiunea europeană arată că 11% dintre adolescenți prezintă semne ale unei utilizări problematice a rețelelor sociale, în creștere de la 7% în 2018. Studiul care a stat la baza datelor a cuprins aproape 280.000 de tineri de 11, 13 și 15 ani din 44 de țări și regiuni.

Utilizarea problematică nu înseamnă simplul fapt că un adolescent petrece mult timp pe telefon. OMS vorbește despre dificultatea de a controla folosirea social media, neglijarea altor activități și apariția unor consecințe negative în viața de zi cu zi. În același timp, organizația avertizează că relația dintre tehnologie și sănătatea mintală este complexă: mediul online poate conecta și sprijini tinerii, dar poate aduce și cyberbullying, presiune socială, modele corporale nerealiste sau conținut nociv.

Proiectul de la Iași mizează tocmai pe relația directă. Adolescenții din Centrul de Servicii Sociale „Bucium”, elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu”, artiști, muzeografi și educatori vor participa la activități comune.

De la telefon, la improvizație și mișcare

Prima etapă se desfășoară între 16 și 20 septembrie, la Centrul de Servicii Sociale „Bucium”. Irina Scutariu și Sandra Mavhima coordonează un atelier de improvizație teatrală, mișcare și exprimare, construit pentru a-i determina pe participanți să fie mai atenți la propriile emoții și la relațiile cu cei din jur.

Programul continuă pe 3 octombrie, de la ora 10.00, cu prezentarea online „Dansul dincolo de scenă”, susținută de dr. Danai Varveri, despre legătura dintre dans, comunitate, incluziune, sănătate, cercetare și tehnologie.

Ziua de 6 octombrie concentrează trei evenimente. La ora 15.00 este programat un tur ghidat la Muzeul Pogromului, urmat, de la ora 16.00, de spectacolul de dans contemporan „The Choice”, cu o coregrafie semnată de Ariiana Alerhush și inspirată din viața și scrierile lui Edith Eva Eger. De la ora 17.00, Ligia Fărcășel și Andreea Țacu vor participa la un dialog cu publicul.

Curajul de a nu fi mereu pe placul celorlalți

Pe 7 octombrie, între orele 15.00 și 17.30, proiectul ajunge la „Dialoguri Curajoase”. Mirela Ștefănescu, Diana Vrabie și invitații lor vor discuta despre identitate, presiune socială, curaj și dificultatea de a rămâne tu însuți într-un mediu în care reacția celorlalți este măsurată instantaneu în like-uri, comentarii și vizualizări. Întâlnirea va fi completată artistic de studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

Miza proiectului depășește, astfel, simpla recomandare de a petrece mai puțin timp în fața ecranului. Organizatorii încearcă să înlocuiască, măcar temporar, validarea virtuală cu experiența de a vorbi, de a te mișca, de a crea și de a fi ascultat de oameni aflați în aceeași încăpere.

Proiectul este inițiat de Asociația Secția de Coregrafie, coordonat de Sandra Mavhima și Mirela Ștefănescu și realizat în parteneriat cu instituții educaționale, culturale și sociale din Iași.

Maura ANGHEL