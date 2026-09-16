415 elemente de muniție neexplodată, distruse la Avântu

415 elemente de muniție și componente de muniție au fost distruse controlat de pirotehniștii ISU Iași, în cadrul unei misiuni desfășurate pe 15 septembrie, în localitatea Avântu, comuna Românești. Muniția fusese descoperită anterior în diferite zone ale județului și asanată de specialiști.

Operațiunea s-a desfășurat într-un poligon special amenajat, unde echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași a utilizat materii explozive pentru distrugerea controlată a muniției. Întreaga intervenție a fost realizată cu respectarea procedurilor și a măsurilor specifice de siguranță.

Printre obiectele distruse s-au aflat 3 grenade de mână defensive, 8 bombe de aruncător de calibrul 120 mm și 79 de bombe de aruncător de calibrul 82 mm. Lista continuă cu proiectile de diferite calibre, inclusiv de 37, 45, 75, 76, 85, 105 și 150 mm, dar și 15 mine antipersonal.

Pirotehniștii au distrus, de asemenea, o grenadă de tip „Aruncătorul preotului”, model 1915, precum și alte 276 de elemente de muniție.

Misiunea a fost condusă de locotenentul Blănaru George, alături de plutonierul adjutant șef Petrărașu Ștefan, plutonierul adjutant șef Ioniță Bogdan, plutonierul adjutant șef Toporoceanu Dănuț și plutonierul major Varga Paul.

Pentru eventualele situații de urgență, la operațiune a fost prezent și un echipaj de prim ajutor calificat EPA din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. Transportul muniției și măsurile de ordine și siguranță publică au fost asigurate cu sprijinul echipajelor IPJ Iași și IJJ Iași.

Muniția veche poate ucide și după zeci de ani

ISU Iași atrage din nou atenția asupra unui pericol care poate apărea în special în timpul lucrărilor agricole, săpăturilor sau amenajărilor de teren: muniția neexplodată poate rămâne periculoasă chiar și după zeci de ani.

Un obiect ruginit sau aparent deteriorat nu înseamnă că este și inofensiv. Dimpotrivă, manipularea necorespunzătoare poate declanșa explozia.

Nu atingeți, nu loviți, nu mutați și nu încercați să demontați obiectele care seamănă cu muniția! De asemenea, acestea nu trebuie introduse în foc și nu trebuie desfășurate în apropierea lor activități care pot produce șocuri mecanice. Andrei TURCU