* una dintre cele mai cunoscute artere din Iași se transformă, între 18 și 20 septembrie, într-o scenă în aer liber * Ada Milea, Bere Gratis, muzică interbelică, teatru, expoziții, târguri și activități pentru copii intră în programul ediției a VIII-a a Festivalului Străzii Lăpușneanu

Trei zile de concerte, spectacole, expoziții, ateliere și târguri readuc Strada Lăpușneanu în centrul vieții culturale a Iașului. Cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Străzii Lăpușneanu are loc de vineri, 18 septembrie, până duminică, 20 septembrie, iar organizatorii încearcă să transforme vechea Uliță Sârbească într-un traseu cultural continuu.

Evenimentele nu vor fi concentrate într-un singur punct. Programul se desfășoară pe două scene amenajate pe pietonal, în Grădina Muzeului Unirii, la Biserica Banu, în galeriile Uniunii Artiștilor Plastici și în spațiul stradal. Festivalul reunește artiști cunoscuți, muzicieni ieșeni, școli de muzică și teatru, artiști plastici și organizații locale.

Ada Milea deschide seria serilor mari

Vineri, 18 septembrie, festivalul începe cu muzică și proiecte construite în jurul atmosferei vechii Ulițe Sârbești. Printre cei anunțați se află Jazz’n’Mahala – Mihaela Gârlea, Aurelian & friends și Cezar Popescu, care va susține un recital folk în Grădina Muzeului Unirii.

Momentul principal al serii vine însă pe scena mare, unde vor urca Ada Milea și Bobo Burlăcianu.

Sâmbătă, 19 septembrie, programul pornește de dimineață și este construit pentru mai multe categorii de public. La Biserica Banu este programat atelierul „Muzică și Lumină la Biserica Banu”, iar galeriile U.A.P.R. găzduiesc expoziții și workshop-uri de pictură. Vor fi și spectacole ale Clubului de teatru al Ateneului, Marionette Show, programe ale școlilor de muzică și intervenții artistice în stradă.

În Grădina Muzeului Unirii vor cânta Angelica Solomon, Gabriel Bîrjovanu și Ciprian Oloi, Duo Adagio – Emeric Ghercă și Ina Cristea, dar și Ștefania Mihăilescu și Răzvan Halici. La Scena Mică este programat Alex Jaxx, cu un proiect de saxofon și percuție.

Bere Gratis, concert sâmbătă seară

Unul dintre punctele de atracție ale zilei de sâmbătă este concertul Bere Gratis, programat pe scena mare. Duminică, 20 septembrie, festivalul mută accentul și spre copii și adolescenți. În program apar Corul de Copii al Municipiului Iași, Artis Mundi, Music Land Concept și Soprano Music Academy, dar și momente de dans multicultural și spectacole de teatru de animație.

Grădina Muzeului Unirii va trece, în ultima zi, de la repertoriul clasic la muzica interbelică. Sunt anunțați Charism Quartet și Music & Friends by Aurelian, cu „Seară Interbelică”, iar de la ora 19.00 este programat concertul „Scrisoare de Amor”. Festivalul se încheie pe Scena Mare cu New Vegas Show – Maximilian Muntean.

Antichități și meșteșugari, pe tot parcursul festivalului

Dincolo de concerte, Lăpușneanu va avea și două componente care se potrivesc cu istoria străzii: un Târg de antichități, obiecte vechi și colecții și un Târg al meșteșugarilor, organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei.

Publicul va putea intra și în Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”, Galeria „Octav Băncilă”, „Studio 7/9”, „Arcada Central Art Space” și „Th. Pallady”. Programul este completat cu ateliere, animație și activități pentru copii.

Organizatorii spun că miza ediției este tocmai recuperarea identității acestei artere istorice. Managerul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, descrie Lăpușneanu drept „o stradă cu memorie, patrimoniu și o energie urbană aparte”, iar festivalul drept un dialog între generații și forme diferite de expresie artistică.

Festivalul Străzii Lăpușneanu a început în 2019 și ajunge anul acesta la ediția a VIII-a. Accesul publicului este liber.

Maura ANGHEL