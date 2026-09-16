Umbrărescu și-a dus armata de 5.500 de muncitori pe A7 Bacău–Pașcani!

Armata lui Umbrărescu a intrat în forță pe Autostrada Moldovei. Aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje lucrează pe cele trei loturi ale A7 dintre Bacău și Pașcani, iar stadiul fizic general al lucrărilor a trecut de 60%. Miza este uriașă: anul acesta ar putea fi deschiși circulației cel puțin încă 49 de kilometri de autostradă, până la Mircești.

Constructorul UMB lucrează simultan la asfalt, poduri, pasaje, noduri rutiere și bretele de legătură. Pe o mare parte din cei 77 de kilometri ai tronsonului Bacău–Pașcani a fost deja așternut asfaltul, iar lucrările au intrat într-o etapă în care fiecare zi contează.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunță că ritmul este bun, dar calendarul nu va fi singurul criteriu pentru deschiderea traficului. Fiecare kilometru trebuie verificat înainte ca șoferii să poată intra pe autostradă.

Asfaltul nu este suficient

Lotul Mircești–Pașcani poate fi deschis doar după finalizarea lucrărilor și după trecerea testelor complexe pentru echipamentele de siguranță și monitorizare. Cu alte cuvinte, asfaltul nu este suficient: sistemele care trebuie să asigure funcționarea în siguranță a autostrăzii trebuie să treacă toate verificările.

Între timp, UMB apasă accelerația și în zona nodurilor rutiere. La Roman Sud, Roman Vest și Roman Nord, muncitorii amenajează bretelele care vor lega autostrada de drumurile naționale și locale.

La Roman Sud, lucrările au intrat într-o etapă spectaculoasă. Se aștern mixturi asfaltice și se amenajează bretelele de conexiune cu DN 2, în zona Horia–Secuienii Noi. În paralel, sunt montate grinzi la pasajul peste calea ferată aflat în imediata apropiere, pasaj care face parte din breteaua de acces de pe DN 2.

Nodul Roman Sud este amplasat la joncțiunea loturilor 1 și 2 ale secțiunii A7 Bacău–Pașcani, respectiv Săucești–Trifești și Trifești–Gherăești. Practic, aici se pregătește una dintre conexiunile importante ale viitoarei autostrăzi cu rețeaua rutieră existentă.

Pe șantier se lucrează în același timp la structuri, de la elevații și montarea grinzilor până la turnarea plăcilor de suprabetonare. Imaginea de ansamblu este una de mobilizare masivă: 5.500 de oameni, peste 500 de utilaje și zeci de kilometri de autostradă transformați, etapă cu etapă, din șantier în infrastructură rutieră.

Ținta pentru acest an: cel puțin 49 de kilometri noi, între Bacău și Mircești

Pentru segmentul Mircești–Pașcani, însă, verdictul final va veni abia după terminarea lucrărilor și testarea sistemelor de siguranță și monitorizare.

Așa că dilema e legată de modul în care va reuși UMB să transforme mobilizarea uriașă de pe A7 într-o deschidere efectivă a traficului înainte de sfârșitul anului.

CNAIR spune că autostrada nu va fi inaugurată doar pentru că apare o dată în calendar. Fiecare kilometru va trebui să treacă testul real: să fie gata, verificat și sigur pentru șoferi.

Daniel BACIU