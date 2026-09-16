Iașul, pe harta marilor orașe ale lumii!

Iașul intră din nou în atenția marilor analiști economici ai lumii. Municipiul este singurul oraș din România, în afara Bucureștiului, care apare în Global Cities Index 2026, clasamentul realizat de Oxford Economics și publicat în această săptămână. Studiul analizează cele mai mari 1.000 de orașe ale lumii și le evaluează în funcție de economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernanță.

Prezența Iașului în această listă îl separă, cel puțin în clasamentul Oxford Economics, de alte mari centre urbane din România. Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Craiova, Brașov sau Galați nu figurează în lista celor 1.000 de orașe analizate.

Performanța este cu atât mai interesantă cu cât Oxford Economics nu se uită doar la dimensiunea economică a unui oraș. Indicele combină cinci domenii: Economie, Capital uman, Calitatea vieții, Mediu și Guvernanță, pentru a construi o imagine de ansamblu asupra poziției și perspectivelor orașelor.

Iașul nu este la prima apariție spectaculoasă în analizele Oxford Economics

În septembrie 2025, instituția a inclus orașul între cele mai rapide economii urbane în creștere din Europa în ultimii 15 ani. Iașul s-a clasat pe locul al patrulea, într-un top dominat de Dublin, Valletta și Wrocław. Oxford Economics a indicat productivitatea drept unul dintre principalii factori ai creșterii Iașului, în contextul recuperării decalajelor față de orașele mai prospere din vestul Europei.

Analiza subliniază și rolul serviciilor în această evoluție. Pentru numeroasele orașe europene aflate în creștere rapidă, sectoarele de servicii pentru companii, inclusiv tehnologia informației și comunicațiile, au reprezentat principalii contributori la dezvoltare.

Pentru Iași, miza următorilor ani este însă dacă această dinamică poate fi transformată într-o dezvoltare urbană durabilă. Statutul de mare centru universitar, baza de specialiști, sectorul IT&C, serviciile pentru companii și capacitatea de a atrage investiții sunt elemente care pot susține în continuare economia locală.

Clasamentul Oxford Economics oferă, astfel, o fotografie interesantă a poziției Iașului în competiția urbană internațională. Orașul este prezent într-o analiză care pune în aceeași ecuație economii urbane din toate colțurile lumii, iar ediția din 2026 urmărește nu doar situația actuală, ci și direcția în care se îndreaptă aceste orașe.

Carmen DEACONU