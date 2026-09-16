Accidentele cu trotinete au explodat: 73 de cazuri în doar 6 luni din acest an

Trotinetele electrice au devenit un adevărat coșmar pe șoselele din Iași. Numărul accidentelor rutiere în care au fost implicate aceste vehicule a crescut spectaculos în ultimii ani, iar cifrele oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Interne arată că fenomenul este departe de a fi ținut sub control. Dacă în 2023 au fost raportate 69 de accidente cu trotinete în județul Iași, cifra a urcat la 83 în 2024, pentru ca în 2025 să ajungă la nu mai puțin de 143 de accidente, alte 73 fiind consemnate în prima jumătate a anului în curs.

Creșterea ieșeană este cu atât mai relevantă în comparația cu restul țării. În numai doi ani, numărul accidentelor cu trotinete din județ a crescut de la 69 la 143, adică cu peste 100%. Iar fenomenul nu pare să fi încetinit. În primele șase luni ale anului 2026 au fost raportate deja 73 de accidente, ceea ce înseamnă că Iașul a ajuns la peste jumătate din bilanțul întregului an 2025 după numai șase luni.

Aaproape unul din 13 accidente cu trotinete din statistica națională, înregistrat la Iași

La nivel național, creșterea este la fel de vizibilă. Potrivit centralizării IGPR, România a avut 1.114 accidente în 2023, 1.211 în 2024 și 1.842 în 2025. În primul semestru din 2026 au fost înregistrate alte 1.186 de accidente. Presa națională a relatat separat că, în primele șase luni ale lui 2026, bilanțul național a ajuns la peste 1.170 de accidente, cu șase decese și peste 1.200 de persoane rănite.

Iașul nu este, așadar, un caz izolat, dar dimensiunea fenomenului este deosebit de vizibilă aici. În 2025, cele 143 de accidente din Iași reprezintă aproximativ 7,8% din toate accidentele raportate în România. Practic, aproape unul din 13 accidente cu trotinete din statistica națională s-a produs în județul Iași.

Capitala domină detașat cifrele, cu 311 accidente în 2025. Însă Iașul se află în zona superioară a clasamentului, înaintea unor județe cu populație numeroasă și centre urbane importante. Clujul a raportat 78 de accidente, Timișul 86, Constanța 112, Bacăul 55, Suceava 37, Neamțul 37, iar Vasluiul 40. Datele arată că problema nu este limitată la București sau la câteva dintre marile orașe.

Și comparația cu județele din Moldova este relevantă. În 2025, Iașul a avut 143 de accidente, față de 55 în Bacău, 37 în Neamț, 37 în Suceava, 40 în Vaslui și date raportate pentru Botoșani. Asta înseamnă că Iașul concentrează o parte importantă a fenomenului regional.

Un deces, cinci răniți grav și 146 de răniți ușor, anul trecut, la Iași

Mai mult, în primul semestru din 2026, Iașul a ajuns deja la 73 de accidente, în timp ce Bacăul a raportat 30, Botoșani 22, Neamț 13, Suceava 38 și Vaslui 23. Doar în prima jumătate a anului, județul Iași are astfel mai multe accidente decât numeroase județe au înregistrat pe parcursul unor perioade mult mai lungi.

Cifrele privind victimele sunt și mai grave. În Iași, în 2025, accidentele cu trotinete au provocat un deces, cinci răniți grav și 146 de răniți ușor. În primele șase luni din 2026, bilanțul este deja de un mort, opt răniți grav și 71 de răniți ușor.

La nivel național, în 2025 au fost raportate 14 persoane decedate, 195 rănite grav și 1.745 rănite ușor în accidentele în care au fost implicați conducători de trotinete.

În paralel cu creșterea accidentelor, Poliția a intensificat controalele. În perioada 2023 – primul semestru din 2026 au fost aplicate 42.398 de sancțiuni contravenționale conducătorilor de trotinete. Dacă în 2023 au fost 5.051 de sancțiuni, în 2024 numărul a crescut la 7.126, în 2025 la 15.750, iar numai în primele șase luni din 2026 au fost aplicate 14.471.

Principalele cauze indicate de autorități sunt nerespectarea regulilor de circulație, viteza neadaptată la condițiile de drum și neacordarea priorității. Poliția anunță planuri lunare de acțiune, identificarea zonelor și intervalelor cu risc ridicat și colaborarea cu administrațiile locale pentru modificarea infrastructurii acolo unde este necesar.

Imaginea care rezultă din cifre este clară: România se confruntă cu o creștere puternică a accidentelor cu trotinete, iar Iașul se află în prima linie a fenomenului. De la 69 de accidente în 2023 la 143 în 2025 și deja 73 în prima jumătate din 2026, statistica județului arată o problemă care nu mai poate fi privită doar ca o serie de incidente izolate.

În timp ce autoritățile pregătesc noi măsuri și Parlamentul analizează mai multe inițiative privind reglementarea trotinetelor, străzile Iașului continuă să ofere aceeași imagine: tot mai multe trotinete, dar și un număr tot mai mare de accidente și victime.

Daniel BACIU