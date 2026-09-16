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Pagina principală Moldova Romică Țociu și Cornel Palade vin la Iași cu „Comedie la MAXIM!”

Romică Țociu și Cornel Palade vin la Iași cu „Comedie la MAXIM!”

Romică Țociu și Cornel Palade vin la Iași cu „Comedie la MAXIM!”

O seară de râs, energie și bună dispoziție, marca Gold Music!
Iașul se pregătește pentru o întâlnire memorabilă cu umorul românesc! Turneul Național Muzical GOLD MUSIC 2026 ajunge în capitala Moldovei cu unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite duo-uri ale scenei de comedie: Romică Țociu și Cornel Palade.
Pe 20 octombrie 2026, de la ora 19:00, Casa de Cultură a Studenților din Iași găzduiește spectacolul „Comedie la MAXIM!”, un show dedicat tuturor celor care iubesc umorul, spectacolele live și serile petrecute în compania unor artiști îndrăgiți.

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