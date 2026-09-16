Romică Țociu și Cornel Palade vin la Iași cu „Comedie la MAXIM!”

O seară de râs, energie și bună dispoziție, marca Gold Music!

Iașul se pregătește pentru o întâlnire memorabilă cu umorul românesc! Turneul Național Muzical GOLD MUSIC 2026 ajunge în capitala Moldovei cu unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite duo-uri ale scenei de comedie: Romică Țociu și Cornel Palade.

Pe 20 octombrie 2026, de la ora 19:00, Casa de Cultură a Studenților din Iași găzduiește spectacolul „Comedie la MAXIM!”, un show dedicat tuturor celor care iubesc umorul, spectacolele live și serile petrecute în compania unor artiști îndrăgiți.

