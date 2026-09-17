Bătălie uriașă pentru noul terminal al Aeroportului Suceava

Nouă asocieri de firme se luptă pentru un contract de aproape 168 de milioane de lei, prin care Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” ar urma să fie transformat radical. Printre constructorii interesați se află nume grele precum Bog'Art și Strabag, alături de alte companii importante din industria construcțiilor.

Noul terminal, investiție derulată de Consiliul Județean Suceava, va avea aproximativ 10.800 de metri pătrați, va fi construit pe mai multe niveluri și va fi legat de clădirile existente printr-o pasarelă pietonală acoperită. Aceasta va permite circulația pasagerilor între zona non-Schengen și noua aerogară.

După finalizarea lucrărilor, aeroportul ar urma să poată procesa peste două milioane de pasageri pe an, cu un flux de cel puțin 500 de pasageri pe oră. Practic, Suceava își pregătește infrastructura pentru un trafic aerian mult mai mare.

Constructorul care va câștiga contractul va avea la dispoziție cinci luni pentru proiectare și alte 19 luni pentru execuția și finalizarea lucrărilor. Contractul are o valoare estimată la 167,49 milioane de lei, fără TVA.

Competiția este una extrem de puternică. În cursa pentru proiect au intrat asocieri conduse de SSAB-AG, Drum Asfalt, Construcții Erbașu, Concelex, Aduro, MIS Grup, Bog'Art, Leviatan Design și Strabag Construct. Fiecare ofertă vine cu propriile echipe de proiectare, construcții și instalații, fiind implicate zeci de firme în calitate de parteneri sau subcontractanți.

Printre proiectele propuse se numără, astfel, o infrastructură capabilă să susțină dezvoltarea aeroportului și creșterea numărului de pasageri, într-un moment în care transportul aerian din regiune are nevoie de capacități suplimentare.

Deocamdată, însă, niciun constructor nu a câștigat contractul. Cele nouă oferte sunt în evaluare, iar procedura are ca termen-limită data de 22 iulie 2027, ora 18:00. Ecaterina VICOL