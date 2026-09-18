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Pagina principală Moldova Cutremur cu magnitudinea de 3,1 în județul Suceava

Cutremur cu magnitudinea de 3,1 în județul Suceava

Cutremur cu magnitudinea de 3,1 în județul Suceava

* cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din nord-estul țării: la aproximativ 34 de kilometri sud de Suceava, 58 de kilometri sud de Piatra Neamț, 65 de kilometri sud de Botoșani și 87 de kilometri sud de Roman

Un cutremur s-a produs în zorii zilei de vineri în Moldova. Seismul a avut magnitudinea de 3,1 și a fost înregistrat în județul Suceava, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora 4:09, la o adâncime de 21,4 kilometri, în zona Moldovei, județul Suceava.

Potrivit datelor INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din nord-estul țării: la aproximativ 34 de kilometri sud de Suceava, 58 de kilometri sud de Piatra Neamț, 65 de kilometri sud de Botoșani și 87 de kilometri sud de Roman.

Seismul a fost unul slab, cu magnitudinea 3,1, însă vine într-o perioadă în care activitatea seismică din România a fost constantă.

De la începutul lunii septembrie, în țara noastră au fost înregistrate 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter .

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea de 4,5 și s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.

Cutremurul de vineri dimineață nu a fost raportat ca producând pagube.

 

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