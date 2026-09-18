* elevi, părinți și profesori se întâlnesc pe 3 octombrie, la Iași, pentru o zi dedicată educației într-o lume care se schimbă rapid * ConnectED 3.3 propune 14 activități interactive despre inteligență artificială, social media, educație financiară, gândire critică și responsabilitate * între invitați și facilitatori se numără Marcel Bartic, Cristian China-Birta, Nicoleta și Emil Munteanu, Cristina Lupu, Carmen Ion, Ioana Avădani, Julia Nagy, Claudia Oprescu, Georgiana Leșu, Cristina Jamschek, Adina Roșca, Cristina Mocanu, Anamaria Ghiban și Daniela Anghelescu

Cum mai trebuie să arate educația într-o lume în care inteligența artificială schimbă felul în care învățăm, social media influențează identitatea copiilor, iar școala este obligată să pregătească elevii pentru profesii care încă nu există? Pe 3 octombrie, la Iași, cea de-a treia ediție ConnectED aduce la aceeași masă elevi, părinți, profesori și specialiști din educație, jurnalism, comunicare, cultură și educație financiară.

ConnectED 3.3 aduce 14 activități interactive la Iași

Asociația PISC – PROFESORII INOVEAZĂ ȘCOALA organizează pe 3 octombrie 2026 cea de-a treia ediție a evenimentului interactiv ConnectED, dedicat elevilor, părinților și profesorilor din comunitatea educațională ieșeană și nu numai.

Evenimentul se va desfășura la Hotel Ramada din Iași și Zbor Hub Iași, iar participanții sunt invitați să exploreze, alături de specialiști, speakeri și facilitatori, abilitățile de viață necesare pentru a face față provocărilor unei societăți aflate într-o permanentă schimbare.

Tema ediției pornește de la o întrebare esențială: cum ne ajută educația să facem față schimbărilor rapide din lumea în care trăim?

Organizatorii propun, la fel ca la edițiile precedente, un spațiu de dialog în care vor avea loc ateliere, sesiuni de panel și activități dinamice. În total, programul cuprinde 14 activități interactive, adaptate elevilor, părinților și profesorilor.

15 nume din educație, jurnalism, cultură și comunicare

Lista invitaților și facilitatorilor reunește profesioniști din domenii diferite. La ConnectED 3.3 participă Marcel Bartic, profesor, activist civic și fondator al Școlii Evrika, și Cristian China-Birta, blogger, specialist în social media și comunicare și fondator Kooperativa 2.0. Din zona educației și culturii vin Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu, profesori și fondatori ai proiectului cultural ALECART, precum și Carmen Ion, profesoară și fondatoare a Festivalului internațional de booktrailere Boovie. Jurnalismul și educația media sunt reprezentate de Cristina Lupu, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani, președintele boardului Centrului pentru Jurnalism Independent, și Julia Nagy, jurnalistă la Europa FM și learning designer.

La eveniment participă și Claudia Oprescu, coordonatoare Școala de Bani BCR, Georgiana Leșu, muzeografă și coordonatoare logistică FILIT, Cristina Jamschek, precum și Adina Roșca.

Programul îi include, de asemenea, pe Cristina Mocanu, Anamaria Ghiban și Daniela Anghelescu, fondatoarele Asociației PISC, care vor facilita una dintre sesiunile comune dedicate părinților și elevilor.

Inteligența artificială intră direct în discuția despre școală

Una dintre temele centrale ale ediției este relația dintre educație și transformările tehnologice.

Între 10:00 și 11:45, părinții și profesorii sunt invitați la panelul „Abilități pentru o lume în schimbare - cum poate avea educația un impact real?”.

În același interval, elevii vor putea participa la atelierul „CCC – Programul de care ai nevoie în era AI”, susținut de Julia Nagy.

Tema este una dintre cele mai actuale pentru școală: ce abilități mai trebuie dezvoltate atunci când instrumentele bazate pe inteligență artificială pot genera instantaneu texte, imagini sau răspunsuri și ce rămâne esențial în formarea unui elev într-un asemenea context.

Școală versus Social Media

De la ora 12:00 la 13:30, părinții, profesorii și elevii sunt invitați la sesiunea interactivă „Școală vs. Social Media - educație și autenticitate în era digitală”, susținută de Ioana Avădani și Cristian China-Birta.

Discuția pune față în față două spații care au un rol tot mai important în formarea copiilor și adolescenților: școala și mediul digital.

Autenticitatea, comunicarea, informația, influența rețelelor sociale și felul în care tinerii învață să se raporteze critic la conținutul pe care îl consumă vor intra astfel în programul ConnectED.

„Gândim mai puțin de când gândim mai rapid?”

Profesorii au propriile sesiuni dedicate.

Între 14:30 și 15:45, Cristina Jamschek susține atelierul „Gândim mai puțin de când gândim mai rapid?”, o temă care pune în discuție relația dintre viteza cu care avem acces la informație și capacitatea de analiză și reflecție.

Un alt atelier destinat profesorilor este programat între 15:50 și 16:30: „LifeLab by BCR: Cum transformăm educația financiară într-o experiență interdisciplinară de învățare”, cu Claudia Oprescu și Adina Roșca.

Educația financiară este astfel pusă în legătură cu alte discipline și cu situațiile concrete de viață, într-o formulă de învățare care depășește cadrul unei singure materii.

Cristina Mocanu, Anamaria Ghiban și Daniela Anghelescu, sesiune pentru părinți și elevi

Un moment construit special pentru relația dintre copii și părinți va avea loc între 14:45 și 16:30.

Cristina Mocanu, Anamaria Ghiban și Daniela Anghelescu, fondatoarele Asociației PISC, vor facilita „Let’s Play ConnectED! - sesiune de conectare autentică”.

Părinții și elevii vor putea explora împreună, într-o formulă cu o componentă ludică, tema responsabilității și modul în care aceasta se construiește și se negociază în familie.

Un eveniment pentru elevi, părinți și profesori

ConnectED 3.3 este recomandat elevilor, părinților și profesorilor, dar și tuturor celor pentru care educația reprezintă o prioritate.

Organizatorii spun că evenimentul este conceput astfel încât participanții să aibă acces atât la informație de calitate, cât și la posibilitatea de a-și exprima propriile opinii și de a contribui la consolidarea unei comunități educaționale care crește de la un an la altul.

Lista completă a invitaților, agenda detaliată și invitațiile de participare sunt disponibile pe site-ul oficial connected3.ro.

Asociația PISC – PROFESORII INOVEAZĂ ȘCOALA susține inițiative relevante pentru educație și promovează inovația, valorile culturale și principiile unei societăți democratice. Prin proiectele sale, organizația urmărește implicarea activă a comunității în susținerea schimbărilor pozitive din educație. Maura ANGHEL