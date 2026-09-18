„Magia serii” revine după cinci ani în Parcul Operei din Iași

* mii de ieșeni sunt așteptați sâmbătă seară la cea de-a XV-a ediție a galei „Magia serii în sunet și lumină” * spectacolul începe la ora 20:00, iar accesul publicului este gratuit * soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Iași vor urca pe scena în aer liber, sub bagheta dirijorului Vladimir Lungu * seara va fi completată de jocuri de lasere și artificii

Una dintre cele mai așteptate seri culturale ale toamnei revine în centrul Iașului. Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:00, esplanada Operei Naționale Române din Iași va găzdui cea de-a XV-a ediție a galei „Magia serii în sunet și lumină”. După cinci ani, spectacolul se întoarce în fața Operei, cu acces gratuit pentru public.

Opera iese din nou în stradă

Parcul Operei se pregătește pentru unul dintre evenimentele care au adunat, de-a lungul anilor, mii de spectatori în centrul Iașului. „Magia serii în sunet și lumină” ajunge în 2026 la ediția cu numărul XV și readuce muzica de operă în aer liber, într-un spectacol construit pentru un public mult mai larg decât cel care intră, în mod obișnuit, într-o sală de teatru.

Evenimentul este programat sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:00, pe esplanada Operei. Intrarea este liberă.

Ediția din acest an are și o semnificație aparte: se desfășoară în stagiunea aniversară în care Opera Națională Română din Iași marchează 70 de ani de activitate.

Arii care nu se aud în spectacolele de pe afiș

Programul pregătit pentru această ediție diferă de formulele folosite în anii precedenți. Publicul va asculta arii celebre din mai multe perioade ale istoriei operei, inclusiv lucrări care nu fac parte în prezent din spectacolele aflate în repertoriul curent al teatrului liric ieșean.

Este, astfel, o ocazie de a asculta într-o singură seară fragmente muzicale care, în mod normal, ar presupune prezența la mai multe producții sau care nu pot fi urmărite în actuala stagiune.

Pe scena amenajată în aer liber vor urca soliști ai Operei Naționale Române din Iași, alături de Corul, Baletul și Orchestra Operei. Conducerea muzicală îi aparține dirijorului Vladimir Lungu.

Momentele lirice vor alterna cu secvențe coregrafice, într-o formulă gândită special pentru amploarea unei scene în aer liber.

Lasere și artificii în centrul Iașului

„Magia serii în sunet și lumină” nu este construită doar în jurul muzicii. Componenta vizuală, care a devenit una dintre mărcile galei, va fi prezentă și sâmbătă seară. Spectacolul va include jocuri de lumini și lasere, iar programul serii va fi completat de artificii.

Gala a devenit, în timp, unul dintre evenimentele prin care Opera își întâlnește publicul în afara sălii de spectacole. Dimensiunea spațiului exterior permite accesul unui număr mult mai mare de oameni, iar gratuitatea evenimentului a transformat fiecare ediție într-o întâlnire importantă în calendarul cultural al orașului.

Revenirea spectacolului pe esplanada Operei, după cinci ani, readuce gala chiar în locul cu care a fost asociată mult timp de publicul ieșean.

Sâmbătă, de la ora 20:00, scena nu va mai fi delimitată de pereții sălii de spectacol: soliștii, orchestra, corul și baletul vor evolua în aer liber, în fața publicului adunat în Parcul Operei. Maura ANGHEL