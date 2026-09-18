Un ieșean a abandonat un câine pe domeniul public și s-a ales cu o amendă de 12.000 de lei

Un bărbat de 65 de ani din comuna Țuțora a fost amendat cu 12.000 de lei după ce polițiștii au stabilit că ar fi abandonat un câine pe domeniul public, fără să îi asigure hrană, adăpost sau îngrijire medicală.

Sesizarea a ajuns la Inspectoratul de Poliție Județean Iași pe 21 august 2026, fiind semnalată o posibilă faptă de abandon a unui animal în zona localității Tomești.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au efectuat verificări timp de aproape o lună, iar pe 17 septembrie au identificat persoana bănuită de abandonarea câinelui.

Din cercetările efectuate a rezultat că bărbatul ar fi lăsat animalul pe domeniul public, fără să îi asigure condițiile minime de care acesta avea nevoie pentru a supraviețui.

Pentru fapta constatată, bărbatul a fost sancționat contravențional în baza Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, amenda fiind de 12.000 de lei.

Legislația privind protecția animalelor consideră cruzime, printre altele, abandonarea sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului.

Polițiștii le recomandă cetățenilor să sesizeze autoritățile atunci când observă animale maltratate, neglijate sau abandonate. În situațiile care necesită intervenție imediată poate fi apelat numărul unic de urgență 112.

Cazul de la Tomești readuce în atenție obligația proprietarilor de animale de a le asigura condiții corespunzătoare de viață și îngrijire. Abandonul nu înseamnă doar renunțarea la un animal, ci poate reprezenta o încălcare a legislației privind protecția acestuia. Carmen DEACONU