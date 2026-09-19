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Pagina principală Moldova Accident rutier în comuna Comarna. Doi minori, printre victime

Accident rutier în comuna Comarna. Doi minori, printre victime

Accident rutier în comuna Comarna. Doi minori, printre victime

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în localitatea Curagău, comuna Comarna, județul Iași. Patru persoane se aflau în cele două mașini, iar trei dintre acestea au fost identificate drept victime în urma evaluării medicale.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași, după un apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Salvatorii au acționat cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor calificat, cu un total de opt pompieri militari. De asemenea, la intervenție au fost trimise două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Cele trei victime erau conștiente și neîncarcerate în momentul intervenției echipajelor. Printre acestea se află și doi minori. Toate cele trei persoane urmează să fie transportate la spital pentru investigații și pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

ISU le recomandă șoferilor să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze o distanță suficientă față de celelalte autovehicule și să evite manevrele riscante. O atenție deosebită trebuie acordată și utilizării telefonului mobil la volan, una dintre conduitele care poate distrage atenția șoferului în timpul deplasării.

De asemenea, conducătorii auto trebuie să acorde prioritate autospecialelor aflate în misiune, atunci când acestea folosesc semnalele luminoase și acustice, și să respecte indicațiile personalului de intervenție.

Accidentul de la Curagău readuce în atenție importanța prudenței la volan și a respectării regulilor de circulație, măsuri esențiale pentru reducerea riscului de producere a unor accidente grave. Andrei TURCU

 

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