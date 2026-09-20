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Trei pacienți transplantați la Iași cu organe de la un donator aflat în moarte clinică
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Pagina principală Moldova Trei pacienți transplantați la Iași cu organe de la un donator aflat în moarte clinică

Trei pacienți transplantați la Iași cu organe de la un donator aflat în moarte clinică

Trei pacienți transplantați la Iași cu organe de la un donator aflat în moarte clinică

În spatele acestor intervenţii se află o decizie luată de familia unui donator aflat în moarte cerebrală. Într-un moment de durere profundă, familia a ales să accepte donarea de organe, transformând tragedia într-o şansă pentru oameni care aşteptau de ani de zile să poată începe din nou o viaţă normală

O mamă a doi copii a primit o nouă şansă la viaţă

O mamă în vârstă de 41 de ani, din judeţul Botoşani, care de trei ani trăia cu un diagnostic care i-a schimbat radical viaţa, a primit o nouă şansă după ce medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi i-au făcut un transplant renal. Femeia a ajuns dependentă de dializă după ultima sarcină, iar de atunci fiecare zi a însemnat lupta cu boala şi aşteptarea unui organ compatibil.

Sarcina fusese dusă cu bine până la capăt, însă după naştere funcţia renală a femeii s-a deteriorat grav. Unul dintre rinichi a fost pierdut, iar cel de-al doilea nu a mai reuşit să asigure funcţionarea normală a organismului. De trei ani, femeia a făcut dializă, în timp ce îşi creştea cei doi copii şi aştepta ziua în care avea să apară un donator compatibil.

Această zi a venit acum. În cursul zilei de sâmbătă, medicii ieşeni au realizat transplantul renal, iar evoluţia pacientei este una favorabilă. Rinichiul transplantat a început să funcţioneze, iar femeia a început să urineze, semn că organismul a răspuns în timp util intervenţiei.

În aceeaşi etapă de transplant, un al doilea rinichi a fost oferit unui bărbat din judeţul Vaslui, care făcea dializă de doi ani din cauza unei afecţiuni a cărei cauză nu a putut fi stabilită. „Pacienţii sunt deja stabili. Deja urinează. Şi-au reluat funcţiile renale în timp util, conform aşteptărilor”, au declarat medicii.

Pacient cu cancer, salvat în ultimul moment

O a treia persoană, care suferea de cancer în stadiu avansat, a primit un transplant hepatic şi a fost salvată în ultimul moment.

De pe patul de spital transmit mulţumiri atât beneficiarii cât şi familiile lor. Pentru mama din Botoşani, transplantul înseamnă mai mult decât o intervenţie medicală. După trei ani în care dializa i-a dictat programul şi i-a limitat viaţa, femeia are acum şansa de a se întoarce la ceea ce contează cel mai mult pentru ea: viaţa alături de cei doi copii ai săi. Laura RADU

 

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