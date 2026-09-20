Trei pacienți transplantați la Iași cu organe de la un donator aflat în moarte clinică

În spatele acestor intervenţii se află o decizie luată de familia unui donator aflat în moarte cerebrală. Într-un moment de durere profundă, familia a ales să accepte donarea de organe, transformând tragedia într-o şansă pentru oameni care aşteptau de ani de zile să poată începe din nou o viaţă normală

O mamă a doi copii a primit o nouă şansă la viaţă

O mamă în vârstă de 41 de ani, din judeţul Botoşani, care de trei ani trăia cu un diagnostic care i-a schimbat radical viaţa, a primit o nouă şansă după ce medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi i-au făcut un transplant renal. Femeia a ajuns dependentă de dializă după ultima sarcină, iar de atunci fiecare zi a însemnat lupta cu boala şi aşteptarea unui organ compatibil.

Sarcina fusese dusă cu bine până la capăt, însă după naştere funcţia renală a femeii s-a deteriorat grav. Unul dintre rinichi a fost pierdut, iar cel de-al doilea nu a mai reuşit să asigure funcţionarea normală a organismului. De trei ani, femeia a făcut dializă, în timp ce îşi creştea cei doi copii şi aştepta ziua în care avea să apară un donator compatibil.

Această zi a venit acum. În cursul zilei de sâmbătă, medicii ieşeni au realizat transplantul renal, iar evoluţia pacientei este una favorabilă. Rinichiul transplantat a început să funcţioneze, iar femeia a început să urineze, semn că organismul a răspuns în timp util intervenţiei.

În aceeaşi etapă de transplant, un al doilea rinichi a fost oferit unui bărbat din judeţul Vaslui, care făcea dializă de doi ani din cauza unei afecţiuni a cărei cauză nu a putut fi stabilită. „Pacienţii sunt deja stabili. Deja urinează. Şi-au reluat funcţiile renale în timp util, conform aşteptărilor”, au declarat medicii.

Pacient cu cancer, salvat în ultimul moment

O a treia persoană, care suferea de cancer în stadiu avansat, a primit un transplant hepatic şi a fost salvată în ultimul moment.

De pe patul de spital transmit mulţumiri atât beneficiarii cât şi familiile lor. Pentru mama din Botoşani, transplantul înseamnă mai mult decât o intervenţie medicală. După trei ani în care dializa i-a dictat programul şi i-a limitat viaţa, femeia are acum şansa de a se întoarce la ceea ce contează cel mai mult pentru ea: viaţa alături de cei doi copii ai săi. Laura RADU