Iașul intră în toamnă cu noi insolvențe. Comerțul și HoReCa, cele mai afectate domenii

* zece firme din județul Iași au intrat în insolvență în septembrie, până la ultima actualizare disponibilă * șase dintre ele activează în comerț, iar alte două în transport * la nivelul Regiunii Nord-Est, numărul insolvențelor a crescut cu aproape 40% în primul semestru din 2026

Toamna începe cu un nou semnal de avertizare pentru mediul de afaceri din Iași. Zece firme au intrat deja în insolvență în septembrie, iar datele nu arată o problemă izolată într-o singură industrie. Comerțul, transporturile, construcțiile și HoReCa sunt zonele în care presiunea asupra încasărilor și lichidităților se vede cel mai repede.

Șase din zece firme vin din comerț

Datele extrase din Buletinul Procedurilor de Insolvență arată că, până la 16 septembrie 2026, în județul Iași au apărut zece firme cu prima publicare de insolvență în această lună. Patru sunt încadrate la comerț cu ridicata, două la comerț cu amănuntul, două la transporturi terestre, una la restaurante și alimentație publică și una la activități sportive și recreative.

Cifra trebuie citită însă ca o fotografie de etapă, nu ca bilanț final al lunii. Septembrie are deja aproape nivelul întregii luni august, când au fost înregistrate 11 noi insolvențe. În iulie au fost 19, în iunie 29, iar în aprilie s-a ajuns la 33 de cazuri noi. Din ianuarie și până la actualizarea din septembrie rezultă 175 de firme cu prima publicare BPI în 2026.

În tabloul agregat pentru septembrie, Iașul figura cu 10 firme noi și 223 de firme active în proceduri, un volum care îl plasează între județele cu activitate importantă în BPI.

Construcțiile au cedat mai devreme

Dacă septembrie aparține, deocamdată, comerțului, lunile anterioare arată presiunea puternică din construcții. Numai între iunie și august, cel puțin 11 firme din construcții de clădiri sau lucrări speciale au apărut între noile insolvențe din Iași: cinci în iunie, cinci în iulie și una în august.

Este un paradox doar aparent. Construcțiile pot avea contracte și lucrări, dar sunt extrem de sensibile la decalajele dintre momentul în care trebuie plătite salariile, materialele și subcontractorii și momentul în care intră efectiv banii. O firmă poate avea comenzi și, totuși, să ajungă fără lichidități.

La nivel național, această vulnerabilitate se vede clar. Coface a contabilizat 3.855 de noi proceduri de insolvență în primul semestru din 2026, cu 12,36% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Comerțul a avut 860 de cazuri, construcțiile 852, iar transportul și depozitarea 478.

HoReCa pierde firme lună după lună

Nici HoReCa nu apare printr-un val spectaculos într-o singură lună, ci printr-o succesiune constantă de cazuri. În iunie au apărut trei noi insolvențe din restaurante și alimentație publică, în iulie două, în august una, iar în septembrie încă una.

Pentru astfel de afaceri, marjele mici fac diferența. Chiriile, energia, salariile, materia primă și fiscalitatea trebuie plătite indiferent dacă mesele sunt ocupate sau nu. O scădere relativ mică a consumului poate transforma rapid profitul într-o problemă de cash-flow.

Agricultura nu se află printre cele zece noi insolvențe ieșene din septembrie, dar semnalul național este puternic: sectorul agricultură, silvicultură și pescuit a înregistrat în primul semestru din 2026 cea mai mare creștere a insolvențelor, de aproape 78% față de anul anterior.

Nord-Estul, una dintre zonele în care presiunea a crescut cel mai mult

Cea mai importantă informație pentru Iași vine însă din comparația regională. Potrivit studiului Coface, numărul insolvențelor din Regiunea Nord-Est a crescut cu aproape 40% în primul semestru din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. Explicația indicată de analiză este concentrarea mare de firme mici în domenii vulnerabile: comerț, construcții, transport și depozitare și HoReCa.

Astfel, cele zece noi insolvențe ale Iașului din septembrie nu reprezintă, singure, un val. Sunt însă o piesă dintr-un tablou mai mare: firme cu rezerve financiare mici, consum mai slab, costuri ridicate și tot mai puțin spațiu pentru întârzieri la încasare. Iar când problema nu mai este lipsa comenzilor, ci lipsa banilor disponibili astăzi pentru plata facturilor de mâine, drumul spre insolvență poate deveni foarte scurt.

Dan DIMA