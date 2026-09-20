Drama pacienților de la IRO: zeci de oameni așteaptă un donator de celule stem

Peste 114.000 de români sunt înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, însă pentru aproximativ 30% dintre pacienții români nu este găsit un donator compatibil nici măcar prin registrele internaționale. La Iași, problema capătă o dimensiune dramatică: la Institutul Regional de Oncologie, zeci de pacienți așteaptă identificarea unui donator sau efectuarea transplantului.

Aproximativ 500 de transplanturi de celule stem hematopoietice au fost realizate la IRO Iași din 2017, dintre care câteva zeci au fost transplanturi de la donatori neînrudiți. Pentru pacienții care au nevoie de această procedură, găsirea rapidă a compatibilității poate fi esențială.

La nivel național, Registrul are acum 114.563 de persoane înscrise, dintre care aproximativ 77.000 au profilul HLA determinat. Cu toate acestea, pentru aproximativ 30% dintre pacienții români nu este identificat un donator compatibil în registrele internaționale.

Zeci de pacienți așteaptă, la Iași, un donator sau efectuarea unui autotransplant

La IRO Iași, câteva zeci de persoane așteaptă un donator sau efectuarea unui autotransplant. Sunt pacienți cu boli grave, oncologice sau non-oncologice, pentru care transplantul de celule stem poate reprezenta o șansă majoră de tratament.

Pacienții care au nevoie de celule stem pentru transplant sunt pacienți cu boli foarte grave, oncologice sau non-oncologice. În cazul acestor boli, măduva osoasă nu mai poate produce normal celulele sanguine, iar transplantul urmărește înlocuirea măduvei bolnave sau distruse cu celule stem provenite de la un donator compatibil sau, în anumite situații, din propriul organism.

România își propune să atingă anul acesta cel puțin 125.000 de donatori înscriși și să atragă minimum 15.000 de persoane noi cu vârste între 18 și 45 de ani. Ținta este importantă pentru pacienții din toate centrele de transplant, inclusiv pentru cei tratați la Iași.

În 2025, Registrul raporta peste 560 de pacienți români care primiseră transplant de la donatori neînrudiți. Doar 29 își găsiseră donatorul compatibil în România, în timp ce pentru ceilalți donatorii proveniseră din străinătate.

Înscrierea în Registrul Național este gratuită și nu înseamnă că persoana va dona automat

Potențialii donatori sănătoși se pot înscrie între 18 și 45 de ani și pot rămâne în baza de date până la 60 de ani. Dacă apare compatibilitatea cu un pacient, sunt efectuate evaluările medicale necesare înaintea donării.

Pentru un pacient aflat în așteptarea unui transplant, însă, o bază de date mai mare poate însemna mai mult decât o statistică. Poate însemna ca donatorul compatibil să fie găsit mai repede, iar timpul câștigat să conteze enorm. Nicoleta ZANCU