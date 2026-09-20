* antreprenoarele din Iași se pot înscrie până pe 15 noiembrie în cea de-a treia ediție She’s Next * șase afaceri vor împărți granturi de 90.000 de euro, iar 15 vor intra în finală * Iașul are deja o câștigătoare: Ștefania Surdu, fondatoarea Germanis Forum, a primit 10.000 de euro la prima ediție

Ieșencele care conduc o afacere de cel puțin un an intră din nou în cursa pentru finanțare. She’s Next 2026-2027 pune la bătaie șase granturi în valoare totală de 90.000 de euro și extinde finala la 15 businessuri. Pentru Iași există deja un precedent: o antreprenoare locală a ajuns în finală și a câștigat bani pentru dezvoltarea companiei sale.

Antreprenoarele din Iași au până pe 15 noiembrie 2026 să intre în competiția She’s Next, program derulat de ING Bank România și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. Cea de-a treia ediție ridică miza financiară la 90.000 de euro, față de 60.000 de euro la ediția precedentă, și mărește numărul finalistelor de la zece la 15.

Banii vor fi împărțiți între șase afaceri: un grant de 30.000 de euro, două de câte 15.000 de euro și trei de câte 10.000 de euro. Programul nu se adresează însă afacerilor rămase în faza de idee. Compania trebuie să aibă minimum un an de activitate, să fie deținută în proporție de cel puțin 51% de femei și să aibă deja un produs sau serviciu validat pe piață.

Iașul a câștigat deja un grant She’s Next

Prima ediție a adus Iașului și prima reușită. Ștefania Surdu, fondatoarea Germanis Forum, s-a aflat între cele zece finaliste din 2024 și a câștigat unul dintre cele trei granturi de 10.000 de euro, alături de antreprenoare din Oradea și Timișoara.

Germanis Forum oferă cursuri de limbi străine și materiale educaționale, iar finanțarea a fost destinată extinderii centrului din Tomești, județul Iași, cu o nouă sală de clasă, mobilier și tehnologie pentru cursuri interactive.

La ediția a doua, situația s-a schimbat. Aproape 1.000 de companii fondate de femei au aplicat, iar după București, Iașul s-a aflat între orașele cu cele mai multe înscrieri. Businessurile selectate au fost din București, Târgu Mureș, Deva, Piatra Neamț și Râmnicu Vâlcea.

Asta face ediția din 2026 interesantă și pentru ecosistemul local: Iașul a demonstrat că poate trimite un business până la grant, apoi a avut numeroase aplicații fără reprezentare în finală.

15 afaceri merg mai departe

După închiderea înscrierilor, aplicațiile vor fi evaluate în noiembrie și decembrie, iar cele 15 finaliste vor intra, din ianuarie 2027, într-un program de mentorat individual, coaching, pregătire pentru pitch și dezvoltare a afacerii. Gala este programată pentru mai 2027, când vor fi stabilite cele șase câștigătoare.

Selecția nu se rezumă la cifra de afaceri. Sunt analizate modelul de business, utilitatea produsului sau serviciului, autenticitatea proiectului, perspectiva de dezvoltare, implicarea fondatoarei și capacitatea afacerii de a crește.

Pentru antreprenoarele din Iași, miza este astfel mai mare decât participarea la încă un program de business: 90.000 de euro sunt disponibili pentru dezvoltarea unor afaceri care funcționează deja, iar orașul are precedentul unei câștigătoare care a transformat grantul într-o investiție concretă.

Dan DIMA