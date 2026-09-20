Șapte zile doar cu apă. Proiect inedit online lansat de un diacon din Iași
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Șapte zile doar cu apă. Proiect inedit online lansat de un diacon din Iași

Șapte zile doar cu apă. Proiect inedit online lansat de un diacon din Iași

* diaconul ieșean Nicolae Hulpoi organizează, în perioada 21–27 septembrie, o nouă tabără online în care participanții postesc doar cu apă * tema acestei ediții este „Trezvie și claritate mentală”, iar întâlnirile pun laolaltă experiența postului, reflecția spirituală și autocunoașterea * Hulpoi spune că a ajuns la această practică după o perioadă grea de Long COVID

Șapte zile fără mâncare, doar cu apă, dar fără retragere într-o mănăstire sau într-un centru specializat. Un proiect neobișnuit pornit de la Iași mută postul în mediul online și îl transformă într-o experiență de grup. Luni, 21 septembrie, diaconul Nicolae Hulpoi începe o nouă tabără de post doar cu apă, dedicată de această dată „trezviei” și libertății de a ne controla propriile impulsuri. Pentru Nicolae Hulpoi, proiectul nu s-a născut dintr-o teorie. În spatele lui stă propria experiență cu o suferință îndelungată după COVID-19.

„Am suferit enorm după un Long COVID, am stat la pat o perioadă bună și doar postul cu apă m-a readus în simțiri. Asta după ce am cheltuit o mică avere umblând pe la doctori care nu au știut ce să-mi facă sau de ce sufăr. Atunci, ajuns la disperare, am zis: postul cu apă. Am ales calea pe care a luat-o și Iisus”, povestește Hulpoi.

Experiența sa cu Long COVID și cu perioade foarte lungi de post este documentată de mai mulți ani. În 2023, în cartea „Fermoarul Cerului”, el a publicat jurnalul unui post de 33 de zile, în care a descris inclusiv episoade de oboseală, amețeală și stare de rău.

De la foame la „trezvie”

Ca și edițiile anterioare, noua tabără are o tematică. Discuțiile se vor concentra pe ideea de  „Trezvie și claritate mentală – eu am dorințe sau dorințele mă au pe mine? Cum devin stăpânul propriilor impulsuri?”.

Nicolae Hulpoi spune că tocmai termenul de „trezvie”, fundamental în literatura ascetică creștină, a ajuns greu de înțeles pentru omul contemporan. În interpretarea sa, nu este vorba doar despre o idee asupra căreia poți medita, ci despre o stare ce trebuie experimentată.

„Poți vorbi și medita despre trezvie cât vrei, însă fără experiența postului adevărat bați câmpii. Pentru că trezvia este o stare pe care o induce postul doar cu apă și pe care, mai departe, o dezvoltă dimensiunea intelectuală a ființei și, desigur, rugăciunea”, spune diaconul ieșean.

În viziunea sa, Filocalia și vechea gândire ascetică ascund o adevărată „psihologie de dezvoltare personală”, construită cu o precizie surprinzătoare și în care corpul nu este separat de minte și de viața spirituală.

Nicolae Hulpoi este doctor în Științele Educației, a condus Doxologia Media între 2010 și 2013 și a fost redactor-șef al publicației „Lumina de Duminică”. Are și o formare în horticultură, fiind un promotor al hranei curate.

Dincolo de eventualele controverse medicale legate de postul cu apă, proiectul de la Iași readuce în discuție o practică veche pe care Nicolae Hulpoi încearcă să o mute din zona exclusiv religioasă într-un spațiu în care se întâlnesc corpul, disciplina, autocunoașterea și spiritualitatea.

Maura ANGHEL

 

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