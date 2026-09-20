Bătălia pentru Centura Iașului s-a mutat în instanță!

Bătălia pentru Centura ușoară a Iașului continuă în instanță, chiar dacă pentru asocierea Danlin XXL - Enviro Construct lucrurile rămân, deocamdată, în picioare. Curtea de Apel Iași a respins cererea Daroconstruct de suspendare a executării contractelor, astfel că atribuirea celor două loturi rămâne valabilă. În plus, constructorul care a încercat să blocheze contractele a fost obligat să achite către Danlin XXL 26.192 de lei cheltuieli de judecată.

Hotărârea definitivă nu înseamnă însă că toate disputele juridice legate de procedură au dispărut. Dimpotrivă, decizia instanței deschide o nouă etapă pentru Eky-Sam, companie care a reclamat faptul că nu a avut acces la documentele care au stat la baza procedurii pentru Lotul 1.

Curtea de Apel Iași a admis parțial plângerea Eky-Sam și a stabilit că, de imediat, Consiliul Județean Iași trebuie să îi pună la dispoziție dosarul achiziției. Iar consecința este importantă: după ce compania va avea efectiv acces la documente, va începe să curgă un nou termen în care aceasta poate decide dacă atacă procedura.

Cu alte cuvinte, Eky-Sam nu a obținut anularea atribuirii și nici instanța nu a dispus, prin această hotărâre, reevaluarea ofertelor. Compania primește însă acces la documentele pe care le-a solicitat și, în funcție de ceea ce va descoperi în dosarul achiziției, va putea formula o nouă contestație.

Urmează noi termene în dosar

Tocmai din acest motiv, o altă solicitare formulată de Eky-Sam a rămas fără obiect. Cererea de repunere în termen a fost respinsă, deoarece noul termen de contestare urmează să înceapă după asigurarea accesului la documentele procedurii.

În același dosar, instanța a respins și cererea de intervenție formulată de Danlin XXL. Procesul, înregistrat sub numărul 1205/2026, a fost deschis la 4 august, după disputele purtate anterior în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. După termenul din 9 septembrie, pronunțarea fusese amânată.

Lotul 1 - Vânători - Lețcani presupune intervenții pe DJ248B, între DN24 și DN28, pe o lungime de 15,9 kilometri, contractul fiind atribuit asocierii Danlin XXL - Enviro Construct.

Aceeași asociere a câștigat și Lotul 4, în lungime de 19,2 kilometri, care cuprinde sectoarele Ciurea - Tomești, DJ247A Bârnova și legătura dintre DJ248D și DJ247A. Cele două contracte, însumând aproximativ 35 de kilometri de drumuri județene, au fost semnate în luna iulie și au o valoare cumulată de peste 137 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Pentru Daroconstruct, încercarea de a opri executarea contractelor s-a încheiat fără rezultatul urmărit. Pentru Danlin XXL – Enviro Construct, lucrările pot continua.

Pentru Lotul 1 însă, povestea nu este neapărat închisă. Eky-Sam urmează să primească documentele achiziției, iar ceea ce va găsi în acel dosar poate decide dacă disputa ajunge din nou în fața autorităților de soluționare a contestațiilor și, eventual, a instanțelor. Daniel BACIU