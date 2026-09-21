Două muzee din Iași intră în șantier cu arheologii după ele!

Două dintre proiectele importante de restaurare a patrimoniului cultural ieșean vin cu o surpriză înainte de intrarea efectivă în șantier: săpăturile nu vor putea fi făcute fără supraveghere arheologică. Consiliul Județean Iași trebuie să modifice documentațiile tehnico-economice pentru reabilitarea Muzeelor „C. Negruzzi” și „Mihail Sadoveanu”, după ce autoritățile de cultură au impus această condiție pentru lucrările care vor interveni asupra terenului.

În ambele cazuri, Direcția Județeană pentru Cultură Iași a avizat favorabil documentațiile, însă cu obligația ca toate lucrările de săpătură să fie realizate sub supravegherea unui personal arheologic autorizat, în baza avizelor emise de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5.

CJ Iași trebuie să găsească în total 29.040 de lei pentru supravegherea arheologică

Pentru fiecare dintre cele două obiective a fost prevăzută suma de 14.520 de lei, cu TVA inclus, ceea ce înseamnă că CJ Iași trebuie să găsească în total 29.040 de lei pentru supravegherea arheologică. Banii nu reprezintă însă o majorare a valorii investițiilor. În ambele proiecte, administrația județeană propune mutarea sumelor din capitolul destinat „cheltuielilor aferente marjei de buget” către capitolul „Supraveghere arheologică”.

La Muzeul „C. Negruzzi”, suma de 14.520 de lei este împărțită în 12.000 de lei pentru serviciile de supraveghere și 2.520 de lei TVA. Proiectul face parte din inițiativa transfrontalieră „CBC – Routes to cultural roots / Rute către rădăcini culturale”, derulată de CJ Iași împreună cu Raionul Fălești din Republica Moldova. Proiectul are o valoare totală de 1.483.342,40 euro, iar partea gestionată de Consiliul Județean Iași este de 696.800 de euro. Contractul a fost semnat în iulie 2025, iar proiectul are termen de finalizare 24 iulie 2027.

Și Muzeul „Mihail Sadoveanu”, monument istoric de pe Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, primește aceeași obligație. Indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea CJ Iași nr. 86/12 martie 2026 trebuie modificați după Avizul nr. 1000/2026 al Direcției Județene pentru Cultură, emis în baza Avizului nr. 154/M/2026 al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice. Și aici supravegherea arheologică este obligatorie pentru toate săpăturile.

Investiția este inclusă în proiectul „IS HI interactiv culture – Iași Hîncești – cultură interactivă”, derulat împreună cu Raionul Hîncești. Valoarea totală a proiectului transfrontalier ajunge la 1.661.442,53 euro, din care CJ Iași gestionează 847.175 de euro, cu o cofinanțare de 84.717,50 euro.

Arheologii trebuie să fie prezenți atunci când utilajele intră în pământ

Practic, două monumente istorice, două proiecte europene și aproape 30.000 de lei mutați în devize pentru a acoperi aceeași necesitate: arheologii trebuie să fie prezenți atunci când utilajele intră în pământ. Documentațiile vor fi actualizate, anexele privind indicatorii tehnico-economici înlocuite, iar noile devize generale supuse aprobării Consiliului Județean.

Banii nu cresc valoarea totală a celor două investiții, dar schimbă structura cheltuielilor. Motivul este simplu: la restaurarea unor monumente istorice, ceea ce se vede la suprafață nu este singura miză. Sub pământ pot exista vestigii care trebuie protejate, documentate și cercetate înainte ca lucrările să poată continua. Carmen DEACONU