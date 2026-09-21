Peste 1.000 de amenzi și 60 de șoferi lăsați fără permis în weekend, în Iași

Weekend aglomerat pentru polițiștii ieșeni. În doar trei zile, oamenii legii au intervenit la 387 de evenimente, au aplicat peste 1.000 de sancțiuni și au constatat 80 de infracțiuni. Zeci de șoferi considerați pericol pentru ceilalți participanți la trafic au fost scoși din circulație.

În perioada 19-21 septembrie, polițiștii din județul Iași au organizat 11 acțiuni și au intervenit la 387 de evenimente, dintre care 355 au fost sesizate prin numărul de urgență 112.

Bilanțul celor trei zile arată 1.036 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 675.508 lei. În același interval, polițiștii au fost sesizați cu privire la 80 de infracțiuni.

60 de șoferi, scoși din trafic, 51 de mașini, oprite de la circulație

O atenție deosebită a fost acordată siguranței rutiere. Polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor și identificarea conducătorilor auto care reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

În urma controalelor, 60 de conducători auto au rămas fără drept de a conduce, exercitarea acestui drept fiind suspendată pentru perioada prevăzută de lege.

În același timp, polițiștii au identificat și autovehicule care nu îndeplineau condițiile de siguranță pentru circulația pe drumurile publice.

Pentru 51 de autovehicule, polițiștii au retras certificatele de înmatriculare. Mașinile au fost oprite din circulație până la remedierea deficiențelor constatate.

Datele fac parte din bilanțul intervențiilor desfășurate de polițiștii ieșeni în perioada 19-21 septembrie, în cadrul acțiunilor pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice în județ. Andrei TURCU