* elevii din Iași și din întreaga țară nu vor face cursuri luni, 5 octombrie 2026 * ziua este prevăzută explicit în structura oficială a anului școlar 2026–2027, iar pentru personalul din învățământ apare între zilele nelucrătoare din contractul colectiv de muncă * următoarea pauză mai lungă vine la sfârșitul lunii octombrie, când începe vacanța de toamnă

Nici nu au început bine cursurile că elevii și profesorii primesc o zi liberă chiar în mijlocul primului modul al anului școlar. Prima zi liberă din timpul cursurilor anului școlar 2026–2027 vine la mai puțin de o lună de la deschiderea școlilor. Luni, 5 octombrie 2026, elevii nu merg la ore, regula fiind valabilă și pentru unitățile de învățământ din județul Iași.

Pentru cadrele didactice există și o prevedere distinctă în Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul sectorului de negociere colectivă Învățământ Preuniversitar, înregistrat în 2025. Documentul include 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației între sărbătorile și zilele nelucrătoare pentru personalul din sistem.

Prima vacanță începe pe 24 octombrie

Ziua liberă nu modifică însă structura primului modul. Cursurile anului școlar au început pe 7 septembrie, iar modulul I se încheie vineri, 23 octombrie 2026. De sâmbătă, 24 octombrie, începe vacanța de toamnă, care durează până duminică, 1 noiembrie. Elevii se întorc la școală luni, 2 noiembrie.

Așadar, după ziua liberă de pe 5 octombrie, elevii mai au aproape trei săptămâni de cursuri înaintea primei vacanțe propriu-zise a anului școlar.

Anul școlar 2026–2027 are, ca regulă generală, 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Există calendare diferite pentru clasele terminale și pentru anumite forme de învățământ. Ministerul a stabilit, de asemenea, că programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” pot fi organizate până la 23 aprilie 2027, în perioade alese de fiecare unitate de învățământ.

De ce este importantă data de 5 octombrie

În documentele școlare românești, 5 octombrie este menționată drept Ziua internațională sau Ziua Mondială a Educației. La nivel internațional, UNESCO marchează în această zi World Teachers’ Day – Ziua Mondială a Profesorilor, celebrată anual din 1994. Data amintește de adoptarea, în 1966, a Recomandării UNESCO și Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor.

Ediția din 2026 are și o semnificație aparte: se împlinesc 60 de ani de la recomandarea UNESCO/OIM din 1966, iar manifestările internaționale sunt dedicate statutului profesiei didactice și schimbărilor prin care trece aceasta într-un sistem educațional marcat tot mai puternic de tehnologie.

Teona SOARE