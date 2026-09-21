La Iași, 1.681 de candidați la ultimul Rezidențiat

* absolvenții de Medicină care au studiat pe locuri cu taxă ar putea ajunge să aibă și rezidențiatul cu taxă, finanțat inițial printr-un împrumut acordat de stat * dacă medicul rămâne în România, suma ar urma să fie recuperată prin impozitele plătite, iar dacă pleacă din țară, va trebui să achite împrumutul * propunerea ministrului Educației, Mihai Dimian, nu este deocamdată implementată * la ultimul concurs de rezidențiat, centrul Iași a avut 1.681 de candidați

O schimbare majoră ar putea apărea în modul de finanțare a rezidențiatului. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, propune ca absolvenții de Medicină care au studiat cu taxă să își continue pregătirea tot pe locuri cu taxă, statul urmând să le acorde un împrumut. Dacă medicul rămâne să lucreze în România, rambursarea s-ar face prin impozitele achitate aici. Dacă pleacă din țară, împrumutul ar rămâne de plată. Deocamdată, mecanismul este doar o propunere.

Mihai Dimian pornește de la diferența dintre facultate și rezidențiat: la Medicină există studenți finanțați de la buget și studenți care își plătesc studiile, însă după absolvire locurile de rezidențiat sunt finanțate de stat. Ministrul a folosit exemplul ipotetic al unui sistem cu 6.000 de rezidenți, în condițiile în care statul ar avea nevoie de numai 2.000, pentru a explica argumentul privind costurile pregătirii.

Statul ar împrumuta viitorul medic

Mecanismul propus ar păstra, într-o anumită formă, statutul financiar din facultate: absolventul care a studiat cu taxă ar putea avea un loc cu taxă și la rezidențiat.

Taxa nu ar trebui însă plătită imediat din buzunar. Statul ar acorda un împrumut pentru finanțarea pregătirii, urmând să își recupereze banii după terminarea rezidențiatului.

Dacă medicul rămâne și lucrează în România, recuperarea sumei s-ar face prin impozitele plătite aici. În schimb, potrivit explicației ministrului, „dacă pleci din țară, rămâi cu împrumutul”. Dimian a subliniat că obiectivul propunerii este recuperarea investiției făcute de stat în formarea medicilor.

Nu există în acest moment o taxă stabilită pentru un asemenea rezidențiat, un calendar de aplicare sau un proiect normativ adoptat.

La Iași, 1.681 de candidați la ultimul Rezidențiat

Miza este importantă pentru Iași. La concursul național din 16 noiembrie 2025, centrul universitar Iași a avut 1.681 de candidați: 1.099 la Medicină, 357 la Medicină Dentară și 225 la Farmacie. La nivel național au fost înscriși 10.147 de candidați.

Iașul a reprezentat astfel unul dintre cele mai mari centre de concurs din țară.

Și cifrele de școlarizare ale UMF „Grigore T. Popa” arată dimensiunea sistemului local. Pentru anul universitar 2026–2027, universitatea a anunțat 2.114 locuri la licență, dintre care 925 finanțate de la buget și 549 cu taxă în lei, restul fiind în principal locuri pentru programele în limbi străine. La Medicină au fost prevăzute 450 de locuri fără taxă, iar rezultatele admiterii din iulie arată că au existat candidați admiși atât la buget, cât și la taxă: ultima medie a fost 7,90 la buget și 7,80 la taxă.