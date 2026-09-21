De la New York și Los Angeles la Monte Carlo

* Silviu Marian Drângă, artist originar din Pașcani și stabilit în Sicilia, a fost premiat la prima ediție a Grand Prix di Montecarlo per le Arti Visive 2026 * ceremonia a avut loc la Monte-Carlo Bay, în Principatul Monaco * pictorul are peste două decenii de activitate și un palmares construit la expoziții și concursuri internaționale

Un artist plecat din Pașcani a ajuns din nou în atenția lumii internaționale de artă. Silviu Marian Drângă, stabilit în Sicilia, s-a numărat printre artiștii distinși la 1° Grand Prix di Montecarlo per le Arti Visive 2026 – Premio Biennale Internazionale, eveniment desfășurat pe 19 septembrie la Salon Sincerity, Monte-Carlo Bay, în Principatul Monaco. Ediția din acest an a fost prima a evenimentului organizat de ArtExpo Gallery.

Pentru pictorul din Pașcani, recunoașterea de la Monaco vine la numai câteva săptămâni după o performanță cu un clasament foarte clar. În august, Silviu Marian Drângă a câștigat locul I la expoziția internațională jurizată „Chasing the Wind”, organizată de UPWARD Gallery, cu lucrarea „Welcome to Venice”. Rezultatul a fost anunțat oficial de galerie pe 18 august, Drângă fiind clasat pe prima poziție la competiția dedicată artiștilor de peste 22 de ani.

A plecat din Pașcani și și-a construit cariera în Sicilia

Silviu Marian Drângă s-a născut în Pașcani, în 1979. Pasiunea pentru desen a început din copilărie, iar formarea sa artistică s-a făcut în mare parte prin practică. La Pașcani a lucrat o perioadă sub îndrumarea pictorului Victor Moroșanu, la Casa de Cultură, iar înainte de plecarea în Italia a trecut prin grafică, iconografie și pictură în ulei. Tot aici a avut și primele expoziții.

Ulterior s-a stabilit la Alcamo, în Sicilia, unde și-a dezvoltat cariera artistică. Profilurile sale actuale îl prezintă drept artist contemporan cu peste 20 de ani de activitate, autor de lucrări pe pânză, colaje, assemblage-uri, reliefuri tridimensionale, picturi murale și proiecte decorative de mari dimensiuni.

Lucrările sale combină acrilicul, tehnica mixtă, colajul, assemblage-ul, reliefurile 3D și foița de aur. Limbajul artistic este asociat cu Pop-Barocco, Neo-Pop și Steampunk, iar temele sale merg de la cultura pop și lux până la emoție, risc, critică socială, frumusețe și decadență.

De la New York și Los Angeles la Monte Carlo

În ultimii ani, Silviu Marian Drângă a ajuns cu lucrările sale în importante centre internaționale ale artei. Biografia sa artistică menționează participări și recunoașteri legate de New York, Los Angeles, Miami, Londra, Barcelona și Berlin.

Palmaresul public al artistului cuprinde, între altele, Star dell’Arte International Award la Los Angeles, „Oscar della Creatività” la Monte Carlo, „Leone d’Oro per le Arti Visive” la Veneția, Premiul Orașului Barcelona și un premiu I al Orașului Berlin. În 2026, victoria de la „Chasing the Wind” i-a adus un nou loc I într-o expoziție internațională jurizată.

Distincția primită în septembrie la Grand Prix di Montecarlo per le Arti Visive 2026 completează astfel un an important pentru pictorul plecat din Pașcani și stabilit în Sicilia. După mai bine de două decenii de activitate, Silviu Marian Drângă continuă să ducă numele orașului natal pe scena internațională a artei contemporane.

Clara DIMA



