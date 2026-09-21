Doi moldoveni căutați pentru infracțiuni grave, prinși în aceeași seară la Albița

Seară cu capturi importante la frontiera de est. Doi cetățeni moldoveni, căutați de autoritățile din Franța și Cehia pentru infracțiuni grave, au fost depistați de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Primul caz a fost înregistrat pe 18 septembrie, în jurul orei 20:00, când un tânăr de 26 de ani, pasager într-un microbuz, s-a prezentat pentru controlul de frontieră, la intrarea în România.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele acestuia era emisă o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare, la solicitarea autorităților din Cehia. Tânărul este cercetat pentru loviri și alte violențe și tâlhărie, fapte presupus comise pe teritoriul acestei țări.

La doar aproximativ două ore distanță, polițiștii de frontieră au făcut o a doua captură. În același punct de trecere s-a prezentat, pasager într-un autocar, un cetățean moldovean în vârstă de 51 de ani.

Și în cazul acestuia verificările au scos la iveală o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare. Mandatul fusese emis la solicitarea autorităților din Franța, bărbatul fiind cercetat pentru infracțiuni contra securității statului, comise pe teritoriul francez.

Cei doi au fost reținuți și predați unor echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru dispunerea măsurilor legale.

Astfel, în doar câteva ore, controlul de rutină la Albița a dus la identificarea a două persoane căutate de autoritățile judiciare din Spațiul Schengen. Andrei TURCU