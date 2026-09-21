UAIC intră într-o rețea universitară globală cu 149 de instituții din 37 de țări

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își extinde rețeaua de parteneriate internaționale și devine membră a BUSINET Global Higher Education Network, organizație cu aproape patru decenii de experiență în dezvoltarea cooperării academice internaționale.

Aderarea UAIC a fost formalizată în cadrul vizitei la Iași a prof. Ferdi Hofstede, președintele BUSINET și cadru didactic la Windesheim University of Applied Sciences din Țările de Jos.

Înființată în 1987, BUSINET reunește în prezent 149 de instituții de învățământ superior din 37 de țări, din Europa, Asia, Africa, Australia, America de Nord și America de Sud. Rețeaua facilitează proiecte comune, schimburi academice și colaborarea între universități în domenii diverse.

BUSINET are grupuri de lucru dedicate unor arii precum cercetarea, internaționalizarea, turismul, antreprenoriatul, dreptul, competențele interculturale, marketingul, comerțul internațional, tehnologiile informației, STEM, sustenabilitatea și industriile creative.

Noua afiliere completează participarea UAIC la organizații universitare internaționale precum Grupul Coimbra, Rețeaua Utrecht, AUF, EUA și IAU.

Prin intrarea în BUSINET, UAIC urmărește să își extindă parteneriatele academice și să creeze noi oportunități pentru proiecte internaționale, schimburi de experiență și programe de studii comune.

Aderarea consolidează astfel prezența Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în rețelele academice internaționale și deschide noi direcții de cooperare cu instituții de învățământ superior din întreaga lume. Carmen DEACONU