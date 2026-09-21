Trecerea provizorie de la Socola trebuia să fie o soluție pentru perioada lucrărilor la Pasajul Socola. În realitate, primele măsurători realizate de Moldova Vrea Infrastructură (MVI) și Moldova Vrea Autostradă (MVA) arată că traficul din sudul Iașului a intrat într-un nou episod de blocaje. Drumul Vișan–Bucium–Podu Roș–Gara Iași durează acum, în medie, 48 de minute, față de 35 de minute și 15 secunde înainte de deviere.

Diferența: 12 minute și 45 de secunde, adică o creștere de aproximativ 36%. Pentru un șofer care repetă traseul zilnic, minutele se transformă rapid în ore pierdute. Iar problema nu se termină aici.

Cea mai mare explozie a timpului de deplasare este înregistrată chiar înainte de trecerea la nivel. Segmentul Vișan–Socola a crescut de la 16 minute și 15 secunde la 27 de minute și 20 de secunde, ceea ce înseamnă o majorare de 68%. După trecerea la nivel, timpul până la Gara Iași crește mai puțin, de la 19 minute la 20 de minute și 40 de secunde.

Monitorizare de 9 zile

Monitorizarea s-a desfășurat între 9 și 18 septembrie, în jurul orei 7:00, pe baza a șapte deplasări comparate: patru înainte și trei după deviere. MVA a urmărit situația și din aer, cu ajutorul unei drone. Organizațiile avertizează însă că eșantionul este încă inițial și că traficul urmează să fie testat în condiții și mai dificile, odată cu începerea anului universitar, Sărbătorile Iașului și perioadele cu vreme nefavorabilă.

În tot acest timp, lucrările la Pasajul Socola rămân o promisiune care se întinde de ani. Licitația a fost lansată în decembrie 2022, contractul de execuție a fost semnat în august 2023, iar devierea traficului a apărut abia în septembrie 2026, la mai bine de trei ani de la contractare.

MVI cere acum un calendar public și verificabil pentru lucrări, adaptarea semafoarelor la traficul real, prezență permanentă a Poliției în punctele critice și informări săptămânale privind evoluția șantierului.

Iar avertismentul este direct: o soluție provizorie nu poate deveni justificarea pentru un an și jumătate de blocaje. Pentru locuitorii din Bucium, Vișan, Hlincea și Bârnova, „provizoriul” riscă să însemne luni întregi de cozi, nervi și timp pierdut. Daniel BACIU