CJ pregătește 133.770 de lei pentru două proiecte verzi la Iași!

Consiliul Județean Iași deschide frontul investițiilor verzi în două dintre unitățile de învățământ special aflate în subordine. Pentru Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban” sunt pregătite proiecte de producere și stocare a energiei solare, iar administrația județeană propune alocarea a 133.770 de lei doar pentru documentațiile tehnico-economice necesare pregătirii celor două aplicații.

Cele două proiecte ar urma să fie depuse pentru finanțare prin Fondul pentru modernizare, program destinat entităților publice care vor să-și producă energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum, cu sisteme de stocare integrate. Ghidul permite finanțarea de până la 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar, în limita cheltuielilor eligibile.

În funcție de concluziile studiului, pompe de căldură la „Constantin Păunescu”

La „Constantin Păunescu”, CJ Iași propune 44.770 de lei cu TVA inclus pentru studiul de fezabilitate, audit energetic, expertiză tehnică, studii de teren, analiza de însorire și documentația necesară racordării. Proiectul vizează panouri fotovoltaice, baterii de stocare și, în funcție de concluziile studiului, pompe de căldură.

La „Ion Holban”, documentația este mai complexă, iar suma propusă ajunge la 89.000 de lei. Pachetul include studiul de fezabilitate, auditul și analiza profilului de consum, verificarea capacității structurale a acoperișurilor, relevee și măsurători, studiul de însorire și umbrire, documentațiile pentru avize și demersurile pentru racordarea la rețea.

În ambele cazuri, administrația județeană pornește de la aceeași problemă: unitățile de învățământ special au un consum constant de energie pentru spațiile de învățământ, cabinete, echipamente și instalațiile necesare activităților educaționale și terapeutice. Energia produsă de panouri ar urma să acopere o parte din consumul propriu, iar bateriile să permită folosirea energiei și în perioadele în care producția solară nu coincide cu necesarul instantaneu.

Valoarea efectivă a investițiilor nu este stabilită încă

Studiile de fezabilitate vor trebui să determine capacitatea centralelor fotovoltaice, dimensiunea sistemelor de stocare, soluțiile de racordare și oportunitatea instalării pompelor de căldură. Pentru sistemele de stocare, documentația trebuie să țină cont de o durată echivalentă cuprinsă între două și patru ore, raportată la puterea instalată eligibilă.

Pentru proiectele care nu includ pompe de căldură, finanțarea nerambursabilă este plafonată la 900.000 de euro pentru fiecare MW instalat, fără TVA. Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, în limitele stabilite de program.

Procedura se desfășoară după principiul „primul venit, primul evaluat”, astfel că administrația județeană trebuie să pregătească documentațiile și să depună proiectele în condițiile și intervalul stabilite prin program.

Practic, CJ Iași propune să investească acum 133.770 de lei pentru pregătirea celor două proiecte, într-o încercare de a transforma două instituții de învățământ special în unități cu un grad mai mare de independență energetică. Dacă finanțările vor fi obținute, miza poate urca la milioane de euro pentru fiecare dintre cele două investiții.

Pentru elevii și personalul celor două instituții, obiectivul este simplu: mai multă energie produsă local, facturi mai mici și resurse publice care pot fi redirecționate către educație, infrastructură și serviciile de recuperare și terapie. Pentru CJ Iași, însă, primul pas este deocamdată mult mai concret: 133.770 de lei pentru a pune pe hârtie două proiecte care pot schimba radical consumul energetic al celor două școli. Carmen DEACONU