Premieră pentru Iași: primul autobuz turistic supraetajat

Iașul intră, în sfârșit, în liga orașelor europene care își descoperă patrimoniul de la înălțime. CTP Iași a achiziționat un autobuz supraetajat care urmează să fie transformat într-un veritabil vehicul turistic și introdus pe trasee dedicate vizitatorilor.

Marea atracție va fi platforma superioară, semiacoperită și panoramică, de unde turiștii vor putea privi orașul dintr-o perspectivă complet diferită. În locul unei plimbări obișnuite printre clădirile și monumentele Iașului, pasagerii vor putea avea o imagine de ansamblu asupra principalelor puncte de interes.

Autobuzul va fi personalizat înainte de intrarea în circulație și va beneficia de sistem audio pentru prezentări în mai multe limbi, astfel încât obiectivele vizitate să poată fi explicate inclusiv turiștilor străini.

Planul este ca vehiculul să circule pe rute care vor include principalele monumente și atracții ale municipiului. Practic, Iașul ar urma să aibă propriul sistem de tururi panoramice, după modelul deja consacrat în marile capitale și centre turistice europene.

Pentru un oraș cu un patrimoniu istoric atât de bogat, apariția autobuzului poate schimba modul în care este prezentat Iașul turiștilor. Palatul Culturii, zona centrală, marile monumente istorice și celelalte obiective importante ar putea fi integrate într-un circuit turistic accesibil direct din transportul public.

Deocamdată, însă, există și necunoscute importante. Autoritățile nu au anunțat data exactă la care autobuzul va ieși pe traseu, tariful pentru o călătorie și nici configurația finală a rutelor turistice.

Premiera este însă deja pregătită: Iașul va avea primul său autobuz turistic supraetajat, iar dacă proiectul va fi pus în practică la adevăratul său potențial, vehiculul ar putea deveni una dintre imaginile-emblemă ale orașului pentru turiștii care ajung în capitala Moldovei. Daniel BACIU