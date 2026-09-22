* Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru” ajunge la ediția a XVIII-a și aduce la Iași, pe 24 și 25 septembrie, scriitori, profesori și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului

Timp de două zile, numele lui Grigore Vieru va lega din nou Iașul de Chișinău. Festivalul care îi este dedicat nu înseamnă doar poezie și comemorare, ci pune în aceeași sală instituții, scriitori și elevi din România și Republica Moldova. Iar tocmai prezența tinerilor transformă ediția din acest an într-un posibil test al felului în care mai circulă astăzi opera poetului între generații.

Două zile la Iași, cu o puternică prezență culturală din Chișinău

Cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Grigore Vieru” se desfășoară la Iași în perioada 24–25 septembrie 2026. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală „Feed Back” Iași, alături de instituții ieșene, dar și de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și Centrul Cultural-Științific „Grigore Vieru” din Chișinău. Director de program pentru Republica Moldova este Călin Vieru, fiul poetului.

Lista invitaților arată cât de prezentă rămâne această axă culturală: la Iași sunt așteptați, între alții, academicienii Ion Hadârcă și Mihai Cimpoi, Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Claudia Balaban și Eugenia Bejan de la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, precum și Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Festivalul începe joi, 24 septembrie, la ora 10.00, în Aula „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, unde istoricul Ovidiu Pecican va susține conferința „Lumini din Basarabia, Grigore Vieru, poetul și patriotul civic”. Seara, de la ora 18.00, la Sala „Marii Uniri”, este programat spectacolul „Floarea de lumină”, la care participă inclusiv Corul de copii al municipiului Iași și elevi ieșeni.

Iași–Chișinău: o relație culturală care nu începe cu festivalul

Legătura lui Grigore Vieru cu România a avut și o dimensiune biografică puternică. Poetul mărturisea că a putut trece Prutul pentru prima dată abia în 1973 și considera acel moment unul dintre cele mai fericite ale vieții sale. Câțiva ani mai târziu, în 1978, Editura Junimea din Iași publica volumul său „Steaua de vineri”.

Astăzi, când drumul dintre Iași și Chișinău nu mai are semnificația politică și personală pe care o avea pentru generația lui Vieru, cultura rămâne unul dintre spațiile în care cele două orașe continuă să se întâlnească.

Pe 25 septembrie, festivalul continuă la Muzeul Municipal „Regina Maria” cu colocviul „Receptarea postumă a operei lui Grigore Vieru” și cu lansări de volume dedicate poetului, între care o ediție actualizată a monografiei lui Mihai Cimpoi și o traducere în germană a unor texte semnate de Vieru. Mai târziu, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” găzduiește un medalion editorial realizat în parteneriat cu Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”.

Maura ANGHEL