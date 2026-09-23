* Târgul educațional din 24 septembrie aduce la Iași universități europene și informații despre admitere, burse și oportunități de carieră * taxele universitare diferă de la zero la 38.000 de lire anual, în funcție de țară și programul ales

O diplomă internațională, perspectiva unei cariere europene și experiența vieții într-un mediu multicultural. Pentru liceenii din Iași care își proiectează viitorul dincolo de granițele României, alegerea universității înseamnă mai mult decât admiterea la o facultate. Joi, 24 septembrie, World Education Fair ajunge la Hotel International din Iași, între orele 11.00 și 16.00, cu oferte educaționale din Olanda, Marea Britanie, Germania, Austria, Italia și Elveția. Evenimentul le oferă elevilor și părinților ocazia să discute direct cu reprezentanții instituțiilor despre specializări, condiții de admitere, burse și perspective profesionale. Intrarea este gratuită, pe baza înregistrării prealabile.

Dincolo de prezentările universităților, cifrele conturează o piață educațională cu diferențe importante de cost. O facultate fără taxă în Germania sau Austria poate presupune cheltuieli anuale de peste 15.000 de euro, în timp ce un program britanic poate depăși 50.000 de lire pe an, cu tot cu întreținere.

Olanda, Germania și Austria: trei modele diferite de finanțare

În Olanda, taxa legală pentru anul universitar 2026–2027 este de 2.694 de euro pentru studenții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Potrivit platformei oficiale Study in NL, cheltuielile lunare sunt estimate la 1.000–1.500 de euro, iar o cameră costă între 450 și 1.000 de euro. Calculat pentru 12 luni, bugetul anual ajunge la aproximativ 14.700–20.700 de euro, fără cheltuielile suplimentare de instalare.

Germania propune un model diferit. La majoritatea universităților publice, programele obișnuite de licență nu presupun taxe de școlarizare. Studenții achită însă o contribuție semestrială cuprinsă între 70 și 430 de euro, care poate include și facilități pentru transportul public. Potrivit DAAD, întreținerea costă între 900 și 1.200 de euro lunar. Bugetul anual se situează astfel, orientativ, între 11.000 și 15.300 de euro.

Austria oferă studenților români scutire de taxă la universitățile publice pe durata normală a studiilor, plus două semestre. Rămâne obligatorie contribuția de 25,20 euro pe semestru. După depășirea perioadei de scutire, taxa este de 363,36 euro semestrial. Cheltuielile medii de trai sunt estimate la 1.300 de euro lunar, echivalentul a aproximativ 15.600 de euro anual.

Italia completează oferta europeană cu taxe universitare publice cuprinse, orientativ, între 900 și 4.000 de euro anual. Costul vieții este estimat la 700–1.100 de euro pe lună. În funcție de oraș, program și facilitățile obținute, un an de studii poate presupune un buget de aproximativ 9.300–17.200 de euro. Taxele pot fi reduse în funcție de veniturile familiei, iar unele universități oferă scutiri și sprijin financiar.

Marea Britanie – taxe universitare de până la 38.000 de lire anual

Pentru absolvenții din Iași interesați de universitățile britanice, calculul financiar pornește de la un sistem diferit de cel continental. După Brexit, majoritatea noilor studenți români sunt încadrați la categoria internațională, dacă nu îndeplinesc condițiile speciale pentru statutul de student cu taxă internă.

Potrivit British Council, taxele de licență pentru studenții internaționali variază între 11.400 și 38.000 de lire anual. Întreținerea presupune încă 900–1.300 de lire lunar în afara Londrei și aproximativ 1.300–1.400 de lire în capitală. În funcție de program și oraș, bugetul anual poate depăși 50.000 de lire.

La acestea se adaugă costurile administrative. Taxa pentru viza de student este de 558 de lire, iar contribuția pentru accesul la sistemul public de sănătate este de 776 de lire pentru fiecare an de viză, calculată în funcție de durata acesteia.

Autoritățile britanice solicită și dovada disponibilității fondurilor necesare studiilor. Pentru întreținere, pragul este de 1.171 de lire lunar în afara Londrei și 1.529 de lire în capitală, pentru cel mult nouă luni. Aceste sume reprezintă cerințe administrative, nu un plafon al cheltuielilor reale.

Burse, locuri de muncă și acces la cariere internaționale

Bursele și facilitățile financiare pot schimba substanțial costul final al studiilor. În Italia, universitățile publice aplică mecanisme de reducere a taxelor în funcție de situația economică, iar programele regionale pot include sprijin pentru cazare și întreținere. În Olanda, studenții europeni pot accesa finanțarea DUO dacă îndeplinesc condițiile legale, printre care rezidența de minimum cinci ani sau statutul de lucrător, cu o activitate de cel puțin 32 de ore lunar, în condițiile prevăzute de autorități.

Pentru elevii ieșeni, alegerea unei universități poate fi corelată și cu posibilitatea de a urma stagii de practică, de a lucra în timpul studiilor sau de a intra în contact cu angajatori internaționali. Aceste oportunități diferă însă în funcție de program, instituție și piața locală a muncii.

Pentru familiile care analizează o asemenea investiție, comparația dintre universități nu se oprește la taxa anuală. Durata studiilor, bursele, accesul la cazare, practica profesională și posibilitățile de angajare după absolvire sunt elementele care pot face diferența între două programe aparent similare.

Clara DIMA