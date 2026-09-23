Vaccinare gratuită pentru fermieri

* Bruxelles-ul a agreat planul României pentru reluarea comerțului cu ovine și caprine, dar restricțiile nu au fost eliminate * Iașul, județ cu peste 400.000 de animale, intră în campania de vaccinare, în timp ce exporturile de animale vii așteaptă o nouă decizie europeană

Crescătorii de oi și capre din Iași au primit perspectiva redeschiderii piețelor externe, însă reluarea exporturilor depinde de vaccinare și de modificarea restricțiilor sanitare. Planul național acceptat de Comisia Europeană introduce măsuri diferențiate pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC).

Peste 417.000 de oi și capre în județul Iași

Miza economică este importantă pentru zootehnia ieșeană. Potrivit ultimelor date, Iașul avea 367.151 de ovine și 50.146 de caprine. În august 2026, autoritățile au confirmat un focar de variolă ovină într-o exploatație din Popești, cu aproximativ 600 de animale. Au fost dispuse eliminarea efectivului afectat și instituirea zonelor de protecție și supraveghere. Conform deciziei europene, măsurile de supraveghere pentru focarul din Iași sunt prevăzute până la 4 octombrie. Județul figurează și între teritoriile cu restricții suplimentare până la 7 noiembrie, urmate de o altă perioadă de măsuri, până la 7 decembrie. Calendarul poate fi modificat prin noi decizii europene.

Exporturile așteaptă decizia europeană

Planul elaborat de ANSVSA a primit acordul reprezentanților celor 27 de state membre UE. Strategia stabilește condițiile pentru restabilirea comerțului internațional, fără introducerea unor restricții generale asupra exporturilor de carcase, lapte și produse lactate din zonele libere. Acceptarea planului nu înseamnă însă reluarea automată a transporturilor. În forma actuală, legislația europeană menține interdicția deplasării ovinelor și caprinelor din România către alte state membre sau prin tranzitarea acestora până la 31 decembrie 2026. Termenul ar putea fi modificat printr-un nou act european.

Vaccinare gratuită pentru fermieri

Strategia împarte România în două categorii epidemiologice. În Constanța și Tulcea se va aplica imunizarea împotriva ambelor boli, în timp ce în restul județelor, inclusiv Iași, vaccinarea vizează doar variola ovină și caprină.

Comisia Europeană sprijină campania printr-un contingent de 1,3 milioane de doze gratuite: un milion pentru variolă și 300.000 pentru pesta micilor rumegătoare.

ANSVSA a precizat pe 23 septembrie că solicită suplimentarea vaccinurilor și derulează procedurile de achiziție. Campania este programată să înceapă cel târziu la 1 octombrie, în funcție de primirea dozelor.

Șase piețe externe, pregătite pentru export

România a negociat acorduri comerciale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia, state care acceptă animale vaccinate în condițiile sanitare convenite. Alte șapte acorduri sunt în negociere.

Transporturile ar urma să utilizeze rute maritime sau aeriene directe, după implementarea planului și îndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare.

Pentru fermierii ieșeni, redeschiderea acestor piețe rămâne condiționată de respectarea restricțiilor locale și de documentele necesare transportului.

Până la 50.000 de euro pentru ferme

Pe lângă vaccinare, crescătorii ar putea beneficia de finanțări pentru biosecuritate prin intervenția DR-21. Programul prevede maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, cu un sprijin nerambursabil de până la 90% din cheltuielile eligibile.

Finanțarea poate acoperi instalații de dezinfecție, filtre sanitar-veterinare, împrejmuiri și sisteme de izolare. Ghidul este în consultare publică până la 29 septembrie, sesiunea de finanțare nefiind încă deschisă.

Pentru crescătorii din Iași, următoarele săptămâni vor fi decisive. Sosirea vaccinurilor, evoluția focarului din Popești și modificarea restricțiilor europene vor determina momentul în care animalele din fermele județului vor putea reintra efectiv pe piețele externe.

Dan DIMA