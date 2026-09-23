Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria ajung la Iași! Vor fi așezate lângă racla Sfintei Parascheva

Pelerinii care vor ajunge la Iași în această toamnă, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, vor avea parte de un moment cu totul special. Moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi aduse temporar la Iași și așezate în același baldachin cu racla Ocrotitoarei Moldovei, în curtea Catedralei Mitropolitane.

Osemintele noului sfânt vor fi transferate de la Mănăstirea Sihăstria și vor putea fi cinstite de credincioși pe durata programului religios dedicat hramului Sfintei Parascheva, desfășurat în perioada 8–15 octombrie 2026.

Aducerea moaștelor la Iași are loc la scurt timp după canonizarea oficială a părintelui Paisie Olaru, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici români ai secolului al XX-lea. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis în 2024 canonizarea sa, împreună cu cea a Sfântului Cuvios Cleopa, cei doi având ca zi de prăznuire 2 decembrie.

Drumul către canonizare a inclus și deshumarea osemintelor părintelui Paisie, în aprilie 2025, urmată de proclamarea locală a canonizării, organizată în august 2025 la Mănăstirea Sihăstria.

Cine a fost Sfântul Paisie de la Sihăstria

Născut Petru, în anul 1897, în județul Botoșani, viitorul sfânt a intrat în viața monahală în 1921. Cea mai mare parte a vieții sale a fost legată de Mănăstirea Sihăstria, unde, începând din 1948, a slujit ca ieromonah și duhovnic.

Între anii 1972 și 1985, s-a retras la Schitul Sihla, după care a revenit la Sihăstria.

Părintele Paisie a devenit cunoscut pentru blândețea sa și pentru numărul mare de oameni care îi căutau sfatul și sprijinul duhovnicesc. A murit la 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani.

Acum, la aproape trei decenii și jumătate de la moartea sa și după recunoașterea oficială a sfințeniei sale, moaștele Sfântului Paisie vor ajunge la Iași.

Pentru pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană în perioada 8–15 octombrie, momentul va avea o semnificație aparte: racla Sfintei Parascheva și moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria vor fi așezate împreună în același baldachin, transformând locul de închinare într-un punct central al manifestărilor religioase din această toamnă.

Pentru Iași, orașul care primește anual sute de mii de pelerini la sărbătoarea Sfintei Parascheva, prezența temporară a moaștelor unui sfânt canonizat recent adaugă o dimensiune aparte ediției din 2026 a pelerinajului.