Aproape o jumătate de milion de ieșeni vor da teste PISA

* aproximativ 492.000 de locuitori ai județului Iași se încadrează în categoria de vârstă vizată de noua evaluare internațională a competențelor adulților * din 2028, România va testa capacitatea persoanelor între 16 și 65 de ani de a înțelege texte, de a face calcule și de a rezolva probleme din viața reală

Diploma nu va mai fi singurul reper pentru măsurarea nivelului de educație al adulților. România intră în programul internațional PIAAC, echivalentul testării PISA pentru persoanele între 16 și 65 de ani. Evaluarea va verifica în ce măsură oamenii pot folosi informațiile în situații concrete: să interpreteze un document, să compare prețuri, să calculeze cheltuieli sau să găsească soluții atunci când planurile se schimbă. În județul Iași, aproape o jumătate de milion de locuitori se încadrează în intervalul de vârstă analizat.

Aproape 492.000 de ieșeni, în categoria de vârstă vizată

Potrivit datelor demografice pentru 2024, prelucrate de UrbiStat pe baza statisticilor INS, județul Iași avea 780.364 de locuitori. Dintre aceștia, 462.380 aveau între 18 și 64 de ani. Prin estimarea populației de 16–17 ani și a celei de 65 de ani, pornind de la grupele de vârstă disponibile, rezultă aproximativ 492.000 de persoane. Cifra este orientativă, nu reprezintă un total oficial pentru intervalul exact de vârstă și nu indică numărul persoanelor care vor fi efectiv testate în 2028.

Este însă o populație suficient de numeroasă pentru a pune în discuție o problemă importantă pentru economia județului: diferența dintre studiile absolvite și competențele utilizate efectiv la serviciu, în familie sau în relația cu instituțiile.

Un adult din trei are competențe fundamentale reduse

Dimensiunea problemei este indicată de cercetările internaționale.

Într-un raport publicat la 1 iulie 2026, OCDE arată că aproape o treime dintre adulții din economiile analizate au competențe reduse la citire sau calcul. Studiul evidențiază legătura dintre aceste dificultăți și accesul la locuri de muncă, nivelul veniturilor și participarea socială. România nu a participat la evaluarea internațională din 2023, astfel că aceste rezultate nu pot fi atribuite populației românești.

Participarea la PIAAC va permite măsurarea competențelor adulților din România după o metodologie comparabilă cu cea utilizată în celelalte state.

Pentru Iași, rezultatele pot deveni relevante inclusiv în domeniul formării profesionale, unde angajatorii au nevoie de personal capabil să interpreteze informații, să utilizeze instrumente digitale și să se adapteze unor proceduri noi.

Testarea începe în 2028. România plătește 600.000 de euro

Participarea României a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 333 din 3 aprilie 2025. Contribuția internațională este de 600.000 de euro, achitată în tranșe anuale din fonduri Erasmus+ și de la bugetul de stat. Cheltuielile pentru administrarea națională sunt finanțate separat.

Implementarea revine unui consorțiu coordonat de UEFISCDI, din care fac parte SNSPA și Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale. Conform metodologiei OCDE, evaluarea se realizează pe un eșantion reprezentativ. Dimensiunea standard este de aproximativ 4.000–5.000 de evaluări finalizate la nivelul unei țări, cu posibilitatea extinderii în funcție de proiectarea cercetării. România participă la runda programată pentru 2028, alături de alte nouă state. Rezultatele sunt așteptate în 2029.

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