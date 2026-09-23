Senatul a respins proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de un ieșean!

Senatul a respins proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de senatorul ieșean Dumitru Manea. Propunerea fusese adoptată tacit de Camera Deputaților pe 24 iunie și a ajuns ulterior la Senat, unde comisia de politică externă a întocmit raport de respingere.

Inițiativa prevedea demararea unor demersuri pentru unirea celor două state și acorda Guvernului un rol în inițierea negocierilor cu autoritățile de la Chișinău. Proiectul a fost susținut de parlamentari care promovează ideea unirii, în timp ce reprezentanți ai altor partide au invocat probleme juridice și de drept internațional.

Inițiatorul, senatorul ieșean Dumitru Manea, a argumentat că unirea reprezintă o reparație istorică în raport cu consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov. Manea a susținut în plen că problema unirii trebuie privită prin prisma statului român și a caracterului istoric al teritoriului Basarabiei.

Propunerea a primit sprijin și din partea unor parlamentari AUR și POT. În dezbaterile din Senat au fost invocate argumente istorice și identitare în favoarea unirii.

De cealaltă parte, reprezentanții PSD și USR au criticat inițiativa, susținând că Parlamentul României nu poate decide unilateral unirea cu un alt stat. În această interpretare, un asemenea demers trebuie să respecte dreptul internațional și să implice acordul autorităților și cetățenilor Republicii Moldova.

Proiectul a provocat reacții și la Chișinău. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în iunie că inițiativa urmărește, în opinia sa, să discrediteze ideea unirii și a criticat modul în care aceasta a fost formulată.

Din punct de vedere legislativ, proiectul este unul dintre demersurile parlamentare recente privind relația dintre România și Republica Moldova. Fișa oficială a Senatului arată că inițiativa poartă numărul L420/2026, iar printre inițiatori se află senatorul Dumitru Manea și mai mulți deputați S.O.S. România.

Respingerea proiectului nu tranșează însă dezbaterea politică privind eventualitatea unei uniri între România și Republica Moldova. Aceasta rămâne o temă prezentă în spațiul public, dar orice eventual proces de reunificare ar presupune un cadru juridic și politic distinct de simpla adoptare unilaterală a unei legi în Parlamentul de la București. Adina MITREA