Aproape 95.000 de consultații într-un an

* Institutul Regional de Oncologie Iași pregătește achiziții de 9,43 milioane de lei pentru următorii patru ani * banii sunt destinați consumabilelor folosite în chirurgie, chimioterapie și îngrijirea pacienților

Într-un spital oncologic, costul tratamentului nu se oprește la medicamente și aparatură. Fiecare intervenție, transfuzie sau administrare de chimioterapie presupune materiale sanitare care trebuie asigurate permanent. Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași scoate la licitație un acord-cadru de 9.425.880 de lei, fără TVA, pentru aprovizionarea pe o perioadă de 48 de luni. Procedura a fost lansată în august 2026, iar termenul de depunere a ofertelor expiră joi, 24 septembrie, la ora 15.00.

Chirurgia înghite cea mai mare parte a bugetului

Cel mai consistent capitol al achiziției îl reprezintă seturile pentru chirurgie generală, pentru care institutul estimează 2,52 milioane de lei. Suma reprezintă peste un sfert din valoarea întregului acord-cadru. Urmează pompele elastomerice pentru administrarea chimioterapiei, cu o valoare de 1,296 milioane de lei. Aceste dispozitive permit administrarea controlată a medicamentelor, inclusiv pe perioade mai lungi, în funcție de schema terapeutică stabilită de medic.

Alte 1,287 milioane de lei sunt prevăzute pentru plasturi cu destinație specială, iar consumabilele utilizate de sistemul chirurgical Sonopet IQ au o valoare estimată de 1,106 milioane de lei.

Lista include și produse utilizate frecvent în activitatea medicală: branule de 336.000 de lei, lame de bisturiu de 120.000 de lei, seturi de transfuzie de 96.000 de lei și tifon și feșe în valoare de 151.200 de lei.

Pentru plasturii cu peliculă antimicrobiană pe bază de clorhexidină, utilizați inclusiv pentru protejarea zonelor de inserție a unor dispozitive medicale, sunt rezervate 849.600 de lei.

Sumele arată că o parte importantă a cheltuielilor din oncologie este generată de materialele necesare administrării tratamentelor și desfășurării intervențiilor, nu doar de achiziția medicamentelor. Procedura de achiziție urmărește încheierea unui acord-cadru cu maximum trei operatori economici.

Aproape 95.000 de consultații într-un an

Amploarea achiziției trebuie raportată la activitatea medicală a institutului, care deservește pacienți din întreaga Regiune Nord-Est.

Potrivit bilanțului oficial publicat de IRO în martie 2026, anul trecut au fost înregistrate 11.478 de internări în spitalizare continuă și 68.366 de internări de zi. Numărul consultațiilor în ambulatoriu a ajuns la 94.749, față de 80.009 în 2024.

Creșterea activității în ambulatoriu și în spitalizarea de zi pune presiune inclusiv pe aprovizionarea cu materiale sanitare. O parte dintre consumabile sunt utilizate la fiecare administrare de tratament, în timp ce altele sunt necesare intervențiilor chirurgicale sau îngrijirii pacienților internați.

Datele privind internările și consultațiile nu reprezintă însă numărul pacienților unici. Același bolnav poate reveni de mai multe ori pentru tratament sau monitorizare, astfel că valoarea contractului nu poate fi transformată direct într-un cost mediu per pacient.

Teona SOARE