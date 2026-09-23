* Chocolate Saga revine la Iași, între 2 și 4 octombrie, cu ediția a X-a * organizatorii au pregătit praline cu vin, jumări, ube și usturoi negru, demonstrații ale ciocolatierilor și ateliere pentru copii și adulți

Ciocolata iese din rețetele convenționale și intră într-o zonă în care imaginația ciocolatierilor pare să nu mai aibă limite. Pralinele cu jumări, combinațiile cu usturoi negru și tabletele cu ingrediente exotice ajung la Iași odată cu Chocolate Saga, festivalul dedicat ciocolatei artizanale. Evenimentul se desfășoară în perioada 2–4 octombrie 2026, la Palas Mall, și marchează cea de-a zecea ediție a festivalului.

De la ciocolată clasică la praline cu jumări

Timp de trei zile, producătorii de ciocolată artizanală își prezintă creațiile la Iași, într-un eveniment care combină expoziția cu vânzare, degustările și demonstrațiile practice. Dincolo de sortimentele clasice de ciocolată neagră, albă sau cu lapte, organizatorii anunță produse construite în jurul unor asocieri mai puțin obișnuite: praline cu vin, cu jumări, cu ube – un ingredient obținut din ignama violetă – și combinații cu usturoi negru. Sunt produse prin care ciocolatierii explorează contrastul dintre dulce și sărat, aromele fermentate și ingredientele întâlnite mai rar în cofetăria tradițională.

Festivalul aduce și tablete cu umpluturi speciale, toppinguri creative, dulciuri artizanale și sortimente de vin destinate asocierii cu diferite tipuri de ciocolată.

Evenimentul este, în același timp, o platformă de prezentare și vânzare pentru producătorii specializați. Publicul poate degusta produsele, poate discuta direct cu artizanii și poate cumpăra ciocolată realizată în loturi artizanale.

Copiii își pot crea propriile tablete de ciocolată

Ediția aniversară include demonstrații live susținute de ciocolatieri, degustări și ateliere interactive, în care vizitatorii pot trece de la simpla degustare la realizarea unor produse.

Printre noutățile anunțate se numără atelierul de pictat cu ciocolată și cel de realizat tablete personalizate pentru Halloween.

Activitățile sunt concepute atât pentru copii, cât și pentru adulți. Participanții pot experimenta decorarea ciocolatei și pot urmări tehnicile folosite de artizani pentru obținerea produselor finite.

Demonstrațiile vor oferi și o perspectivă asupra procesului de transformare a ingredientelor în praline și tablete, dincolo de produsul expus în vitrină.